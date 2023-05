Jamás metas el pan en el frigorífico, puede pasarte esto

El pan es uno de los alimentos básicos que nunca deben faltar en el hogar, sea cual sea su tipo, y es que actualmente se puede encontrar tal variedad que prácticamente podrías tomar uno diferente cada día del mes y no repetir nunca. Te contamos por qué no debes meter el pan en la nevera, algo que mucha gente hace cada día pero lo cierto es que no es para nada recomendable… ¡puede pasarte esto!.

Por este motivo no debes meter el pan en la nevera

La nevera es el electrodoméstico más adecuado cuando necesitas conservar alimentos, ya que por norma general es ideal para mantener las mejores cualidades de cada alimento durante más tiempo que si estuviera a temperatura ambiente. Pero también hay ciertos alimentos que es mejor no meter nunca en la nevera ya que podría ser perjudicial, entre ellos el pan.

Es importante que tengas en cuenta que el pan siempre se va a conservar mejor a temperatura ambiente que en la nevera, ya que precisamente si lo metes en ella perderá rápidamente sus propiedades, más que si lo tienes fuera y especialmente en el caso del crujiente de la corteza. El pan de molde es el único tipo de pan que supone la excepción a esta regla y que sí puede meterse en el frigorífico sin problema. De hecho, durante el verano lo ideal es que el pan de molde esté siempre en la nevera, dentro de su envase, ya que con el calor exterior se mantendrá mejor en frío.

En el caso de los demás tipos de pan, evita el frigorífico, ya que en el exterior, a temperatura ambiente, perderá sus propiedades más lentamente. Eso sí, si lo dejas tal cual, sin proteger, se pondrá duro en poco tiempo, por lo que lo mejor es meterlo en una bolsa de papel o de tela, nunca de plástico ni guateada, ya que igualmente se pondrá duro más rápido que si la bolsa es de los otros materiales mencionados.

En las bolsas de tela o papel, el pan estará ventilado pero no lo suficiente para que llegue mucho aire y se seque rápidamente, por lo que durará más tiempo en sus mejores condiciones y la corteza no se quedará gomosa, que es lo que sucede cuando lo conservas en una bolsa de plástico.

¿Son recomendables las paneras para conservar el pan?

Otra forma en la que se suele conservar el pan es en una panera, de la típica con tapa para que el pan quede completamente encerrado, y lo cierto es que es también muy buena opción, ya que lo resguarda de la luz y está perfectamente ventilado sin exponerlo al aire para que se estropee.

Un detalle imprescindible es que la panera tiene que ser de madera, ya que las de plástico no dejarían que el pan pudiera transpirar de forma correcta ni suficiente, por lo que se ablandaría antes de tiempo.