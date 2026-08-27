Jacques Cousteau, explorador y oceanógrafo francés: «La felicidad de la abeja y la del delfín es existir. La del hombre es descubrir esto y maravillarse por ello»
La reflexión viral y las mejores frases del explorador francés Jacques Cousteau
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Jacques Cousteau (Saint-André-de-Cubzac, 11 de junio de 1910-París, 25 de junio de 1997) es uno de los exploradores más importantes de todos los tiempos. Este oficial naval fue un popular director de documentales que retransmitió a todo el mundo todo lo que concierne a la vida del mar. Por ello fue miembro de la Academia de Ciencias de Francia y de la National Geographic Society. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de Jacques Cousteau y su legado en forma de frases.
¿Quién no conoce a día de hoy a Jacques Cousteau? Este explorador, investigador, oceanógrafo, inventor y director de documentales fue antes que nada oficial naval francés antes de enamorarse del fondo del mar después de ponerse unas gafas de buceo durante una misión en el acorazado Condorcet. A partir de ahí comenzó una relación idílica con todo lo que rodea al mar y eso le llevó a unirse a un trío de amigos en los llamados Les Mousquemers. Ahí comenzó la vida como explorador de un Jacques Cousteau que realizó importantes descubrimientos y dejó un legado en forma de avances en lo que respecta a la vida marina.
En total, Jacques Cousteau enseñó al mundo la vida marina en más de 100 documentales de televisión y películas, entre las que destacan L’Odyssée sous-marine du Commandant Cousteau, que se produjo para la televisión, y El mundo del silencio, que fue llevada al cine contando con una gran crítica. Este explorador también descubrió nuevas especies marinas y aportó conocimiento sobre las mismas.
La reflexión viral y las mejores frases de Jacques Cousteau
«La felicidad de la abeja y la del delfín es existir. La del hombre es descubrir esto y maravillarse por ello». Esta es la última reflexión viral de Jacques Cousteau, que también dejó un legado en forma de frases que hoy en día son mandamientos para las personas que han seguido el camino de uno de los grandes exploradores de la historia de la humanidad. Estas son sus mejores frases, que recoge la página web Psicología y Mente:
- «El hombre es el único animal que se refiere a sí mismo como delicado».
- «Nos urge utilizar la ciencia para civilizar a la civilización».
- «Siempre he explicado a los periodistas que nosotros no teníamos ningún objetivo, ninguna idea de qué íbamos a encontrar en una misión».
- «Yo le hago el amor al mar, otros lo atacan».
- «Cerrar los ojos a la naturaleza solo nos hace ciegos en un paraíso de tontos».
- «El científico se aventura en la célula, el átomo o el cosmos sin saber lo que le espera».
- «Las personas solo amamos aquello que conocemos, así de ingenuos somos».
- «El hombre lleva el peso de la gravedad en sus hombros. Sólo tiene que bajar al fondo del mar para sentirse libre».
- «Tenemos que entender que nuestra misión es proteger a la Madre Naturaleza».
- «Si seguimos vertiendo basura al mar, nos convertiremos en basura».
- «Aunque se quiera dividir a los países, cualesquiera que sean las razones, lo claro es que cada día somos más interdependientes».
- «Cultivar como lo hacemos es cazar. En el mar cometemos barbaries».
- «Un delfín metido en un acuario, por muy grande que sea, no debería parecernos algo normal».
- «Se confundió el aborto con la superpoblación. Una cosa no tiene nada que ver con la otra».