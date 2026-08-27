Jacques Cousteau, explorador y oceanógrafo francés: «La felicidad de la abeja y la del delfín es existir. La del hombre es descubrir esto y maravillarse por ello»

Jacques Cousteau (Saint-André-de-Cubzac, 11 de junio de 1910-París, 25 de junio de 1997) es uno de los exploradores más importantes de todos los tiempos. Este oficial naval fue un popular director de documentales que retransmitió a todo el mundo todo lo que concierne a la vida del mar. Por ello fue miembro de la Academia de Ciencias de Francia y de la National Geographic Society. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de Jacques Cousteau y su legado en forma de frases.

¿Quién no conoce a día de hoy a Jacques Cousteau? Este explorador, investigador, oceanógrafo, inventor y director de documentales fue antes que nada oficial naval francés antes de enamorarse del fondo del mar después de ponerse unas gafas de buceo durante una misión en el acorazado Condorcet. A partir de ahí comenzó una relación idílica con todo lo que rodea al mar y eso le llevó a unirse a un trío de amigos en los llamados Les Mousquemers. Ahí comenzó la vida como explorador de un Jacques Cousteau que realizó importantes descubrimientos y dejó un legado en forma de avances en lo que respecta a la vida marina.

En total, Jacques Cousteau enseñó al mundo la vida marina en más de 100 documentales de televisión y películas, entre las que destacan L’Odyssée sous-marine du Commandant Cousteau, que se produjo para la televisión, y El mundo del silencio, que fue llevada al cine contando con una gran crítica. Este explorador también descubrió nuevas especies marinas y aportó conocimiento sobre las mismas.

La reflexión viral y las mejores frases de Jacques Cousteau

«La felicidad de la abeja y la del delfín es existir. La del hombre es descubrir esto y maravillarse por ello». Esta es la última reflexión viral de Jacques Cousteau, que también dejó un legado en forma de frases que hoy en día son mandamientos para las personas que han seguido el camino de uno de los grandes exploradores de la historia de la humanidad. Estas son sus mejores frases, que recoge la página web Psicología y Mente: