La inteligencia artificial nos revela cuál es la joya más valiosa del mundo. A lo largo de los siglos, las joyas han cautivado a la humanidad por su belleza y su riqueza cultural. Desde los lujosos aderezos del antiguo Egipto hasta las piezas elaboradas con diamantes y piedras preciosas de la antigua Roma y Grecia, las joyas han simbolizado estatus y riqueza. Hoy en día, las joyas siguen siendo un medio de expresión personal y una forma de llevar consigo un fragmento de historia y cultura. Pero ¿cuál es la más valiosa de todas? Se le ha preguntado a ChatGPT y su respuesta ha sido clara.

Entre todas las gemas deslumbrantes, ChatGPT ha revelado que el título de la joya más valiosa del mundo recae en el diamante Pink Star. Este diamante rosa, una obra maestra de la naturaleza, pesa 59,60 quilates y se talló a partir de un diamante bruto de 132,5 quilates descubierto en África en 1999. Su singular belleza y su rareza lo han elevado a la cima en términos de precio y reconocimiento.

En 2017, el Pink Star hizo historia al ser vendido en una subasta de Sotheby’s por la asombrosa cifra de 71,2 millones de dólares, convirtiéndose en la joya más cara jamás vendida en una subasta. El conglomerado hongkonés Chow Tai Fook Enterprises fue el afortunado comprador de esta pieza extraordinaria.

A pesar de su asombroso valor, el Pink Star se erige como un verdadero portento en lo que respecta a su belleza. Su tono rosa intenso, su silueta ovalada y su pureza impecable lo distinguen en el selecto grupo de gemas extraordinarias. Ostentando la calificación de diamante rosa Fancy Vivid, la cúspide en cuanto a la intensidad del color en diamantes rosados, el Pink Star se presenta como un espectáculo de la naturaleza sin igual.

Many gemologists believe the color of pink diamonds is caused by crystal structure distortion. The 59.60 carat “CTF Pink Star” is the largest IF Fancy Vivid Pink diamond graded by GIA to date. Learn more https://t.co/H9tdvIO6er Courtesy: Sotheby’s pic.twitter.com/9jw5pBy619

— GIA (@GIAnews) June 30, 2020