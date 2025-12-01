Instan a desenchufar este electrodoméstico de forma urgente: puede ser mortal

Este electrodoméstico lo debes desenchufar en caso de tormentas eléctricas, puede ser peligroso. Los expertos animan a cuidarnos un poco más y hacerlo también ante una situación que puede ser preocupante. No somos conscientes de lo que pueden hacer los rayos en nuestra casa. Cuando vivimos por primera vez los efectos de una tormenta eléctrica todo cambia y lo hace de tal forma que deberemos empezar a estar preparados para lo peor. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca y pueden ser esenciales.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que tenemos en nuestro poder y de poder asegurar a nuestra familia en la medida de lo posible. Aunque, debemos tener en cuenta que hace unos años era más posible que los rayos causasen estragos, hoy en día, deberemos prepararnos de la misma forma que lo hacían antes o incluso más. Teniendo en cuenta que cada vez tenemos más aparatos eléctricos que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Puede ser mortal o peligroso

La caída de un rayo es algo excepcional que puede ser extremadamente peligroso, en especial, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasarnos. Son días de aprovechar cada elemento y de hacerlo de la mejor manera posible.

Estaremos ante un riesgo mayor que irá ganando más y más protagonismo, sobre todo, si somos conscientes de lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podemos tener por delante y que acabará siendo esencial. Son tiempos de poner sobre la mesa unos riesgos que todos tenemos.

Cuando empezamos a ver llegar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y la manera de intentar apostar claramente por un cambio de tendencia que será esencial en estos días que tenemos por delante. En la época de más tormentas del año, toca prepararse bien.

Necesitamos empezar a ver estos aparatos eléctricos como un riesgo que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden ser esenciales y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Debes desenchufar este electrodoméstico de forma inmediata

Cuando haya tormenta hay un electrodoméstico que normalmente siempre tienes enchufado que debes desenchufar de forma inmediata. Siendo uno de los elementos que puede perjudicarte más de lo que quizás imaginarias hasta el momento.

Los expertos de Iberdrola nos explican desde su blog: «No asomarse al balcón, desconectar aparatos eléctricos y apagar el fuego de la chimenea si está encendido. Estas son algunas de las cosas que debes tener en cuenta durante una tormenta eléctrica. Un rayo, por naturaleza, busca el camino más corto para ir desde el punto de entrada en un edificio u hogar hasta el suelo, priorizando metales o superficies conductoras y que ofrezcan poca resistencia (por ejemplo, un mástil de metal con una antena mojado sería ideal para un rayo, ya que encima suele sobresalir por los tejados). Por ello, si el edificio tiene una antena de telefonía o una antena de televisión, lo más probable es que cuente con un pararrayos cerca o con una protección que impida que el rayo se transmita hasta los hogares. En un apartamento debemos tener en cuenta que pueden sufrir problemas los ordenadores, los portátiles y los televisores. Especialmente los televisores si tienen una antena individual que no está protegida (las antenas comunitarias sí suelen estarlo) y cae un rayo sobre ella. El router de fibra, por ejemplo, y las conexiones de fibra óptica no sufrirían ningún daño por sobrecarga de tensión en tormentas porque están protegidos. No obstante, estos aparatos suelen tener algún sistema de protección frente a cambios de corriente, pero es habitual que no sea suficiente en caso de una fuerte descarga».

Siguiendo con la misma explicación: «El aire caliente también puede ser peligroso por lo que, si hay chimenea en la vivienda, se debe apagar el fuego si está encendido. El aire que sale de la chimenea está cargado de iones y aumenta la probabilidad de descarga eléctrica. Si hay una tormenta eléctrica y no es posible desconectar los electrodomésticos del hogar y es una zona expuesta a los rayos «en esos casos sería recomendable instalar un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida que incluye protección contra las descargas eléctricas y variaciones de tensión», aconseja un experto».