3 ingredientes: el truco de una experta en limpieza para hacer el mejor quitamanchas casero

Podemos hacer un quitamanchas casero con sólo 3 ingredientes que tenemos en casa. Un buen básico que no debemos dejar escapar y que nos ayudará a obtener aquello que realmente necesitamos. Un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca y que puede acabar convirtiéndose en un elemento esencial. Un cambio en la manera de hacer la limpieza en casa que nos puede beneficiar más de lo que nos imaginaríamos.

Optar por lo natural o hecho en casa nos hace no depender tanto de las tiendas, pero también, nos permite prescindir de los químicos, en un espacio tan importante como nuestra casa. Es momento de estar preparados para afrontar la llegada de un quitamanchas casero que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca con un truco que funciona. Con algunas novedades que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa en forma de un quitamanchas casero que puede ser esencial en estas limpiezas a fondo que estamos a punto de poner en práctica.

Esta experta en limpieza da con el truco definitivo

Las redes sociales y en especial las expertas en limpieza tienen la solución definitiva para conseguir que nuestra casa esté siempre en perfectas condiciones. Es momento de saber qué es lo que necesitamos para poder conseguir que las manchas pasen a la historia.

No es fácil eliminar determinadas manchas, pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza y lo harán de tal forma que conseguiremos empezar a preparar un elemento tan sencillo como un quitamanchas casero que es un acierto en casi todas las manchas.

Dependiendo de su origen, tendremos más o menos acierto, pero en general, estaremos ante un elemento que podemos conseguir eliminar de una manera muy diferente. Un detalle esencial que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración y pueden ser los que nos marcarán de cerca.

Es momento de crear un quitamanchas en casa que podremos fabricar en caso de emergencia en un abrir y cerrar de ojos. Siendo uno de los elementos que mejor se adaptará a nuestras necesidades, es momento de saber qué podemos obtener de la mano de este tipo de elementos que serán esenciales.

Con estos tres ingredientes puedes hacer un quitamanchas casero

Los expertos de Conasi nos dan una serie de recetas básicas y esenciales para crear los mejores quitamanchas caseros en un abrir y cerrar de ojos:

Quitamanchas hecho con nueces de lavado. Podemos hacer un jabón que usaremos como quitamanchas, con las mismas nueces de lavado. Como se puede ver en el vídeo, no hay más que hervir 100 g de nueces de lavado en 3 litros de agua durante 30 minutos. Las nueces de lavado se pueden usar una vez para hacer jabón, ya que al hervirlas casi la totalidad de la saponina se libera al agua. Este jabón dura 3 meses. Para tratar una mancha se pulveriza jabón sobre la mancha, se frota un poco y a la lavadora. Se puede añadir unas gotas de aceite esencial de eucalipto para potenciar su efecto. Y para prolongar la vida útil del jabón se recomienda añadir una cucharadita de ácido cítrico en el líquido mientras está caliente. También se puede guardar en la nevera, así durará todavía más. Quitamanchas con vinagre blanco. Suena básico, pero una mezcla de mitad de agua y mitad de vinagre puede ser el secreto para quitar muchas manchas. Guarda esta mezcla en un bote con espray y pulveriza sobre las manchas antes del lavado. ¡Incluso un niño es capaz de hacerlo!

El vinagre funciona bien para las siguientes manchas:

Café y té: remojar la prenda que tiene la mancha en una solución hecha con un 1/3 de taza de vinagre y 2/3 de taza de agua, secar al sol.

Hierba: remojar la prenda en vinagre de limpieza concentrado durante media hora antes de lavarla.

Chicle: eliminar todo el chicle que sea posible antes de tratar la mancha. Remojar la prenda en vinagre durante 10 a 15 minutos, después lavar como de costumbre.