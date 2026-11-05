Los ingenieros expertos lo confirman: el mármol en la cocina tiene los días contados y su sustituto es mucho más práctico y resistente

David López, ingeniero constructor y fundador de Estudio López, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que da una serie de recomendaciones en lo que respecta a los mejores materiales para utilizar en una cocina o un baño. Este experto en la materia ha opinado sobre la idoneidad de utilizar el mármol en las encimeras y la buena opción que puede representar el granito en una de las estancias más importantes de la casa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el uso del mármol en una casa.

El mármol es una de las joyas orgullo de España que ha equipado las casas de nuestro país desde hace años. Esta piedra natural es una de las piezas más cotizadas en la construcción y la decoración por la belleza que desprende y su durabilidad. Además, también es un material exclusivo, ya que no existen piezas iguales, ya que cada una tiene vetas y colores diferentes que proporcionan una elegancia extra a una casa. También destaca por su versatilidad dentro de una casa. Por su parte, una de las desventajas tiene que ver con el precio y su porosidad.

David López, ingeniero constructor y fundador de Estudio López, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que informa a sus seguidores sobre la conveniencia de utilizar el mármol en las encimeras de las cocinas. Este experto en la materia recomienda decantarse por otros elementos como el granito e incorporar el mármol a otras estancias de la casa, como pueden ser el baño o hasta en chimeneas.

Los expertos opinan sobre el mármol

«¿Mármol en la cocina? Mejor piénsalo dos veces», comienza diciendo en un vídeo publicado en la red social Instagram. «El mármol es una piedra muy hermosa y, aunque es natural, es un material muy poroso, lo que significa que absorbe fácilmente los líquidos como el aceite o el vino», dice este experto en la materia, que deja claro que «por ello es propenso a manchas».

«Además, el mármol es más suave que otros materiales como el granito o el cuarzo, por lo que es fácil de rayar y desgastar con el uso diario», afirma sobre la idoneidad de utilizar el mármol en las encimeras de la cocina.

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«En resumen, el mármol requiere demasiado cuidado para una cocina», afirma el fundador de Estudio López, que también deja claro que el mármol puede ser el material perfecto para otras estancias de una casa. «El mármol brilla una vez sellado; es perfecto para baños, chimeneas o detalles decorativos de paredes donde su belleza natural puede lucir sin tanto desgaste», dice.

«Para la cocina, opta por granito, cuarzo o piedras sintetizadas, materiales que son mucho más resistentes a los rayones o a las manchas», reflexiona para otras opciones para la cocina que explica con mayor detenimiento en otro de sus vídeos en el que deja claro que «el granito sigue siendo una excelente opción».

«Cuando eliges granito para los mesones de tu cocina, no solo estás invirtiendo en elegancia, sino en resistencia y funcionalidad. Este material natural no solo agrega un toque de lujo, sino que también es increíblemente práctico», cuenta en las redes sociales donde informa de todas las ventajas que proporciona el granito: