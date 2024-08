Una influencer latina habla de España y dice esto: «Aquí no haces dinero ni amigos»

España no es un país ni para hacer dinero, ni amigos, según una influencer latina que habla alto y claro sobre lo que pasa en nuestro país. La dura realidad es que se gana mucho más dinero en países de Latinoamérica que en España. Hemos pasado de estar por encima de la media a descender en las estadísticas hasta unas cifras que nos hacen estar peor que unos países que hace unos años estaban deseando venir aquí para prosperar y tener una vida digna.

Ahora no tenemos una vida digna, sino todo lo contrario. Aquí cada vez más jóvenes deciden salir del país en busca de unos mejores salarios, ganar dinero es fundamental para poder tener un proyecto vital que parece que se ha quedado totalmente fuera de lugar. Estamos perdiendo a esos trabajadores cualificados que pueden formarse aquí, pero que salen de nuestro país en busca de una serie de elementos que son fundamentales y que quizás ni siquiera tenemos en cuenta. Esta latina ha generado un debate abierto en redes sociales, dado lo que ha acabado diciendo alto y claro para todo el mundo.

Habla de España esta influencer latina

Una influencer latina, concretamente de Costa Rica, ha decidido hablar sobre lo que pasa en España. Después de haber vivido aquí y comprobado en primera persona lo que pasa en nuestro país. Una visión de alguien de fuera que puede hacernos sonrojar ante unas cifras que no son nada buenas.

En España no se gana dinero. Así de claro, si tenemos una carrera o aspiramos a una posición en una empresa importante, no conseguiremos tener un sueldo digno. El hecho de que el sueldo mínimo ha subido ha hecho que la mayoría de la población, titulados y no titulados, tengan un sueldo medio de poco más de 1.200 euros al mes.

Un dinero que no da para vivir, ni para hacer dinero. Especialmente si tenemos en cuenta lo que cuesta todo. Desde una casa, hasta una cesta de la compra que está por las nubes y que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Son tiempos en los que debemos empezar a prepararnos para lo que está por llegar. Un dinero que esta mujer latina se ha encargado de analizar y de poner contra las cuerdas a más de uno.

Aquí no se gana dinero ni se hacen amigos

Lo que ganaba esta mujer en Costa Rica era un sueldo superior a los 40.000 euros. Un dinero que pocos cobran en España, solo algunos funcionarios o aquellos que tienen la suerte de trabajar para empresas que seguramente no serán de aquí. Es un dinero que debemos tener en cuenta y que seguramente acabará dándonos más de una alegría fuera de aquí.

Hay países en Latinoamérica que cobran este sueldo, trabajando para empresas americanas y que les aporta una posibilidad de crear un proyecto vital que aquí en España es inviable. Lo que parece imposible es poder sobrevivir en España con unos sueldos que son muy bajos.

Esta latina se ha encargado de romper por completo con la imagen de que en España se vive bien y se puede ganar dinero para enviar a los familiares. Con un sueldo medio, no puede ni vivir una persona en la gran ciudad, puede que si que lo haga en un pueblo, pero en esencia es casi imposible ganar una importante suma de dinero. A no ser que se tenga un trabajo de alta calificación, es decir, se disponga de una carrera, pero aún así, ya que en otros países del mundo con carreras en sanidad, por ejemplo, se vive y se cobra mucho más.

El debate está encendido en unas redes sociales que se han encargado de poner sobre la mesa la dura situación que vivimos en España. Los sueldos son muy bajos, pero al menos disponemos de algunos servicios que son ‘gratis’. Una palabra que no tiene su razón de ser, ya que, con los impuestos, de lo más elevados, pagamos esos servicios como la sanidad o la educación.

Quizás la calidad de vida sea lo que mueva a una persona a moverse a España. El buen tiempo es un elemento que debemos tener en cuenta y que acabará convirtiéndose en la puerta de entrada de una serie de personas que lleguen aquí con esta idea. Podrán ser atendidos en el médico de forma gratuita, algo que mueve a muchos jubilados a dar el paso, eso sí, si quieren ganarse la vida bien, mejor no venir a España.

Lo de hacer amigos parece que se relaciona con una experiencia personal de la propia autora de contenido que afirma que es complicado relacionarse con determinadas personas en este país. Una opinión que ha dado mucho de qué hablar.