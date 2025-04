Hereda una casa en La Rioja y lo que encuentra le deja sin palabras: llamó a la Policía Nacional

Lo que encuentra este hombre en una casa en La Rioja se ha convertido en viral y ha dejado a la Policía Nacional sin palabras. España tiene miles de casas que no encuentran heredero quizás llevan años o décadas cerradas, sin conocerse directamente qué es lo que pasa en ellas o qué es lo que puede pasar en su interior. De la mano de determinados elementos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia significativa.

El caso de este hombre es uno de los que se ha convertido en más singulares de todos, sobre todo, por lo que se encontró dentro de esa casa. La realidad de esta historia puede acabar siendo parte de un guion de una película o de una serie de Netflix si tenemos en cuenta lo que ha llegado a través de este tipo de descubrimiento que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, tenemos que afrontar un destacado cambio que podría acabar siendo la que marque estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves en estas jornadas que tenemos por delante. Llamó a la Policía Nacional nada más ver qué había en la casa que había heredado.

Lo que encuentra en esta casa en La Rioja es impresionante

El problema de las herencias es que no siempre conocemos bien a la persona que nos deja en propiedad sus bienes. Cada vez más personas deciden no tener hijos, por lo que, sus bienes más preciados, incluidos la casa que se quedará sin habitantes hasta que encuentren a un heredero de su familia o conocido, puede ser una excusa para conocer más a esa persona.

La soledad puede ser un problema para muchas personas mayores que quizás no son del todo conscientes de lo que tienen en su casa. Este coleccionista quizás no tuvo del todo claro qué es lo que llevaba entre manos y lo que podía suponer a largo plazo, por lo que, es hora de saber un poco más qué es lo que nos espera en estos días.

Esta casa en La Rioja quizás nunca hubiéremos pensado que fuera de una determinada manera. Desde fuera todas las casas, más nuevas o viejas, parecen no esconder ningún secreto, más allá de muebles o pintura que puede cambiarse y adaptarse al gusto de cada uno. Este heredero se quedó en shock y no dudó en llamar a la policía.

Llamó de inmediato a la Policía Nacional nada más encontrar esto

Lo que encontró en una casa que acababa de heredar le puso en peligro a él, además de a todos los vecinos y personas que pasaban por la calle de una casa que escondía un artefacto explosivo de la guerra. Diversos tipos de munición de la guerra estaban escondidos, quizás a la espera de un nuevo conflicto o pensando como coleccionista.

La Generalitat de Cataluña tiene una lista de recomendaciones que cualquier persona debe seguir en caso de encontrarse este tipo de elementos, que pueden ser parte de restos de lo que sucedió durante la Guerra Civil. Según estos expertos:

Si encuentran un artefacto explosivo:

Recuerden, es muy peligroso y destructivo.

No lo cojan.

No lo toquen.

Si se coge o se toca un proyectil de artillería, puede provocar una explosión.

Aléjense del lugar.

Llamen al 112.

Aunque por el aspecto del explosivo puede parecer que es muy viejo, o que está roto, oxidado, etc., el mecanismo interno puede estar en perfectas condiciones y mantener las mismas características que cuando se fabricó.

La mayoría de estos artefactos están llenos de explosivos que conservan intactos sus propiedades, por lo tanto, son una amenaza grave para las personas.

Por lo que, este hombre, hizo bien en llamar a las autoridades ya que podría haber pasado un desastre, sin apenas darse cuenta de lo que había en el interior de una casa con mucha historia. Fuera de ella también hay zonas en las que cada paso es importante, hay zonas en las que es más frecuente encontrar estos artefactos que en su día no explosionaron, pero eso no significa que no lo puedan hacer en cualquier momento.

Cuevas, grutas, escondrijos, antiguos búnkeres o trincheras, etc.

En las playas o zonas de costa con rocas, arrastradas por el temporal marítimo, o extraídas por las redes de los pescadores (minas antisubmarinas).

En el bosque o zonas boscosas (encontrados por excursionistas, buscadores de setas, o de espárragos, etc.).

En los campos de cultivo, extraídas al labrar los campos por los campesinos, etc.

En excavaciones, obras, reformas. etc.

Mucho cuidado si hacemos obras o si realizamos excavaciones o simplemente si paseamos por el bosque, existen más posibilidades de lo que nos imaginamos de encontrar este tipo de elementos que pueden ser extremadamente peligrosos.