Hay un truco infalible para que los mosquitos no aniden en tu casa. Acaba con ello

No hay verano sin mosquitos, sobre todo en lo que respecta al este y al sur de España, donde el viento de Levante les atrae hasta convertirse en unos fijos de las noches y atardeceres más calurosos. Es muy habitual levantarse al día siguiente con un montón de picaduras de este insecto, enemigo absoluto en estas fechas y un rival a batir, pero no imbatible, tal y como demuestra la reflexión que te explicamos a continuación y que picará tu curiosidad, nunca mejor dicho.

La reflexión, que derivó en un truco infalible para combatir con los mosquitos, sucedió en el show de la radio Cadena 100, el programa ¡Buenos días, Javi y Mar! conducido por Javi Nieves y Mar Amate. «Bueno, estamos hablando mucho de los mosquitos, obviamente, y de cómo nos pueden picar y cómo te pueden picar. Y es bueno saber algunas cosas acerca. Conozcamos al mosquito. Conozcamos sus costumbres. ¿Dónde anida? ¿Dónde pone los huevos?», preguntaba el locutor, dando entrada a un tema que iba a dar mucho de qué hablar, con una solución útil para parar al bicho.

Las soluciones más frecuentes para combatir con las picaduras de los mosquitos pueden ser variadas, pero hay que saber que lo más importante es evitar que aniden en tu territorio, porque si no cerrar las ventanas o apagar la luz no serán tus aliados contra ellos. «¿Dónde anidan una vez que ya han nacido? Pues en la parte de arriba de los armarios, debajo de la cama, en las cortinas», explicaba Javi Nieves antes de dar solución al problema.

«Por eso es bueno limpiar con vinagre que les espanta. El vinagre les espanta. Otra cosa, para que los mosquitos no aniden durante el año. Se ha demostrado que al final de verano, para evitar que el mosquito anide ahí y deje sus huevos, el cobre les espanta. Por lo tanto, coger cable viejo, limpias el cable, y lo metes alrededor de la maceta abajo, donde pones el plato con agua, y ahí, que suele ser en una cosa donde anidan, evitarás que el mosquito ponga sus huevos. El cobre espanta al mosquito», relataba el locutor, dando el cobre o el vinagre como antídotos anti-mosquitos, elementos que todos deberíamos apuntar como imprescindibles en verano.

El antídoto contra los mosquitos

Mar Amate daría a continuación la réplica con un gracioso comentario. «Yo he comprado dos botes de flis-flis. Dos. Entonces, me tiro la vida en las esquinas de las paredes, como tú dices, rociando. Me voy a hacer la compra y cuando vuelvo, ya no hay ni un mosquito vivo», comentaba, dando su experiencia y asegurando que funciona algo más que el truco de Javi. «Pues prueba con el vinagre, que es una de las cosas que… El vinagre y el cobre para que no pongan huevos». La lucha contra los mosquitos está cerca de decantarse en favor de los humanos con este truco.