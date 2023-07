Hay un truco para acabar con las huellas negras de las sandalias: van a quedar impolutas

Las sandalias son el calzado más utilizado durante el verano debido a su frescura y comodidad en esta época del año. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, las sandalias presentan un problema común: el sudor de los pies puede dejar manchas desagradables en la planta del pie de un desagradable tono oscuro. Esto hace que el calzado pierda su estética y no se vea tan bonito como debería, de modo que para evitar este problema, puedes recurrir al truco mágico para acabar con las huellas negras de las sandalias con el que quedarán impolutas.

El truco para quitar las huellas negras de las sandalias

El bicarbonato de sodio es la salvación para tus sandalias de verano. Este es un producto muy versátil, ya que es efectivo para limpiar sandalias de diferentes materiales, ya sea plástico, cuero, corcho o gamuza. Además de mejorar su apariencia, también ayuda a eliminar el mal olor que puede acumularse en las sandalias debido al sudor.

Para aprovechar al máximo los beneficios del bicarbonato de sodio y deshacerte de las manchas de sudor de tus sandalias, sigue estos sencillos pasos. En primer lugar, lava las sandalias con agua caliente para eliminar cualquier suciedad superficial. Luego, espolvorea bicarbonato de sodio sobre la sandalia, asegurándote de cubrir todas las áreas afectadas por las manchas. Deja que el bicarbonato actúe durante unos cinco minutos, permitiendo que penetre en el material y absorba el sudor y los olores no deseados. Después de este tiempo, utiliza un cepillo de dientes viejo y limpio para frotar suavemente la superficie de las sandalias, eliminando los restos de bicarbonato y las manchas de sudor. Al finalizar, enjuaga las sandalias con agua tibia para eliminar cualquier residuo y deja que se sequen al aire.

Otros remedios para limpiar las sandalias

Además del bicarbonato de sodio, hay otros remedios caseros que puedes utilizar para eliminar las manchas de las sandalias, dependiendo del material con el que estén hechas. Por ejemplo, las sandalias de plástico pueden lavarse en la lavadora y no requieren de un cuidado adicional, aunque puedes aplicar un desodorante para eliminar cualquier olor persistente. Para las sandalias de cuero, es importante distinguir si son tratadas o no. En caso de ser cuero tratado, puedes limpiarlas suavemente con un trapo humedecido en agua y vinagre. Sin embargo, si no están tratadas, el bicarbonato de sodio nuevamente puede ser útil para eliminar las manchas de sudor. Por otro lado, las sandalias de gamuza pueden beneficiarse del uso de papel de lija para eliminar las manchas y devolverles su aspecto original. Para las sandalias de corcho, bastará un poco de agua caliente y jabón natural específico que puedes aplicar con un cepillo de dientes.

Eliminar el mal olor de las sandalias

En cuanto a eliminar el mal olor de las sandalias, puedes usar como decimos el bicarbonato de sodio, que debes dejar que actúe durante aproximadamente 30 minutos antes de frotar suavemente con un cepillo.

Otra opción es impregnar las sandalias con suavizante y guardarlas en una bolsa durante al menos 12 horas, luego enjuágalas con un trapo húmedo y déjalas secar al sol para eliminar cualquier humedad residual. Los polvos de talco también pueden ser efectivos, especialmente en sandalias de cuero, ya que ayudan a absorber la humedad y eliminar los olores sin necesidad de frotar con un cepillo. También puedes considerar el uso de plantillas antiolor, que son eficaces para combatir bacterias y hongos que pueden causar mal olor.

Además de estos remedios, es importante mantener los pies limpios y usar desodorante regularmente para prevenir y controlar el mal olor en las sandalias.