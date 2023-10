Harvard descubre una característica de las canas que no conocías y no tiene que ver con la edad

¿Te has preguntado alguna vez por qué el cabello se vuelve gris o blanco con el tiempo? ¿Crees que es solo una cuestión de edad? Pues te equivocas. Un estudio realizado por un experto de la Facultad de Medicina de Harvard ha descubierto una característica de las canas que no conocías y que no tiene que ver con la edad. Se trata de un fenómeno sorprendente que puede cambiar la forma en que entendemos el encanecimiento del cabello. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo y te lo contamos.

Harvard descubre una característica de las canas que no conocías

Las canas son una manifestación de la pérdida de color natural del cabello debido a la disminución de la melanina, un pigmento producido en los folículos pilosos. A menudo se asocian con el envejecimiento, aunque varios factores influyen en este cambio de color. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard, dirigido por el experto Robert H. Shmerling, ha revelado una característica sorprendente de las canas que no está necesariamente relacionada con la edad.

Según Shmerling, la genética es el factor más determinante para la aparición y evolución de las canas. La genética influye en la velocidad y la forma en que los folículos pilosos envejecen y dejan de producir melanina. Además, la etnia también juega un papel relevante en este proceso, ya que las personas de origen blanco y asiático suelen desarrollar canas alrededor de los 30 años, mientras que las de origen africano suelen hacerlo alrededor de los 40.

El estrés es otro factor que puede contribuir al encanecimiento del cabello, ya que puede provocar la caída del mismo, debilitando los folículos pilosos y reduciendo la producción de melanina. Además, el estrés puede afectar a las hormonas y sustancias químicas que regulan el funcionamiento de los folículos pilosos.

Repigmentación de las canas

Sin embargo, lo que quizás desconocías es que las canas pueden revertirse en ciertos casos, un fenómeno conocido como repigmentación. Este proceso se ha observado principalmente en personas jóvenes o con canas prematuras. La repigmentación puede estar relacionada con cambios hormonales, tratamientos médicos, modificaciones en la dieta o la reducción del estrés, lo que estimula la producción de melanina en los folículos pilosos o mejora la salud del cabello.

No obstante, es importante destacar que la repigmentación no es común ni fácil de lograr. La mayoría de las personas con canas suelen recurrir a tintes o tratamientos para disimularlas o aceptarlas como parte de su imagen.

Para prevenir las canas prematuras, Shmerling recomienda llevar un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada rica en nutrientes como hierro y biotina, esenciales para la salud capilar. También aconseja reducir el estrés mediante técnicas de relajación y meditación, que pueden ayudar a mantener el color del cabello. Por último, es fundamental cuidar y proteger el cabello de daños causados por la exposición al sol y productos químicos, ya que estos factores pueden afectar negativamente a los folículos pilosos y la producción de melanina.