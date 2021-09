Un 5 de septiembre de 1946 nace el cantante y compositor Freddie Mercury. Hoy cumpliría 75 años. Fue un artista completo porque también tocaba diversos instrumentos. Veamos las frases inolvidables de Freddie Mercury.

De origen parsi e indio, vivió en Inglaterra y conoció el éxito siendo el vocalista principal de la banda de rock Queen.

Las citas enigmáticas de Freddie Mercury

Las mujeres son como las obras de arte modernas. Si tratas de entenderlas, no podrás disfrutarlas.

Nadie más sacará un solo penique, excepto mis gatos Oscar y Tiffany. Aparte de ellos, no voy a regalar ninguna de mis cosas cuando esté muerto.

¿Qué estaré haciendo dentro de 20 años?¡Estaré muerto querida! ¿Estas loca? Son frases inolvidables de Freddie Mercury.

No quiero cambiar el mundo con nuestra música. No hay mensajes escondidos en nuestras canciones. Me gusta escribir canciones para el consumo moderno.

Soy una prostituta musical.

No hablo con todo el mundo, por lo que realmente no conocen el verdadero yo. No creo que nadie lo haga.

We Are The Champions’ ha sido adoptada por los hinchas de fútbol porque es una canción de vencedores. No imagino a nadie que escriba una nueva canción que pueda sustituirla.

Los conciertos no son nuestra representación en vivo de nuestros álbumes, son una obra teatral.

Puedes tener todo en el mundo y seguir siendo el hombre más solitario. Y ese es el tipo más amargo de soledad, el éxito me ha traído la indolencia mundial y millones de libras. Pero me ha impedido tener lo único que todos necesitamos: una relación amorosa y continua.

Somos un grupo muy caro, rompemos muchas reglas. Es inaudito combinar opera con un tema de rock, querida.

Soy tan poderoso en el escenario que parezco haber creado un monstruo. Cuando actúo soy extrovertido, aunque dentro de mí, soy completamente distinto. Frases inolvidables de Freddy Mercury.

Soy una persona muy emocional, una persona de extremos reales, y eso a menudo es destructivo para mí y para los demás.

Me encantaría tener una hermosa relación con alguien, pero parece que nunca funciona. Lo que más me gustaría de todo es estar en un estado de amor feliz.

