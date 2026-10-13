La frase de Víctor Hugo que, 141 años después, resuena con el avance de la IA: «Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas»

La inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso y cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana. Desde la creación de textos e imágenes hasta la automatización de tareas profesionales, las nuevas herramientas tecnológicas están cambiando nuestra manera de trabajar y relacionarnos con el conocimiento. En medio de esta transformación, una frase de Víctor Hugo, fallecido en 1885, vuelve a despertar interés. «Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas». Una reflexión que plantea una pregunta de plena actualidad, ya que ¿qué importancia conserva el pensamiento humano en una sociedad cada vez más automatizada?

Una reflexión sobre el poder de las ideas

La frase pone el foco en la capacidad de las ideas para impulsar los grandes cambios históricos. Las máquinas pueden multiplicar la productividad, facilitar tareas y abrir nuevas posibilidades, pero detrás de cada innovación existe un proceso de investigación, imaginación y toma de decisiones que determina cómo se utiliza esa tecnología.

Desde esta perspectiva, el progreso no depende únicamente de disponer de herramientas más avanzadas. También necesita personas capaces de identificar problemas, formular preguntas y desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad.

Víctor Hugo, un escritor que marcó una época

Víctor Hugo fue una de las figuras más destacadas de la literatura francesa del siglo XIX. Autor de obras universales como Los miserables y Nuestra Señora de París, su producción literaria abordó cuestiones como la justicia social, la desigualdad, la libertad y la dignidad humana.

Su influencia trascendió la literatura y llegó al debate político y social de su tiempo. Por eso, sus reflexiones siguen despertando interés cuando se analizan cuestiones relacionadas con el progreso, el poder y la responsabilidad colectiva.

El pensamiento humano sigue siendo decisivo

La expansión de la IA no elimina la importancia de la creatividad ni del criterio humano. Elegir qué problemas resolver, establecer prioridades y valorar las consecuencias de una innovación son cuestiones que van más allá de la capacidad técnica de una herramienta.

En este contexto, la reflexión de Víctor Hugo adquiere una lectura contemporánea, ya que el verdadero desafío no consiste únicamente en desarrollar máquinas cada vez más potentes, sino en decidir qué hacer con ellas y al servicio de qué objetivos ponerlas.