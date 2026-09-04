La frase del día de Marian Rojas, psiquiatra: «Vivimos en modo sprint y la vida es una carrera de fondo»

Vivimos rodeados de prisas, obligaciones y estímulos que mantienen nuestra atención ocupada prácticamente durante todo el día. Para Marian Rojas, psiquiatra y escritora especializada en salud mental, uno de los grandes problemas de la sociedad actual es precisamente esa incapacidad para detenerse. «Vivimos en modo sprint y la vida es una carrera de fondo» resume una idea que aparece de forma recurrente en su trabajo, ya que no podemos afrontar toda nuestra existencia como si cada día fuera una emergencia.

El problema de vivir con prisa

La metáfora del sprint frente a la carrera de fondo sirve para explicar una diferencia fundamental, ya que el cuerpo está preparado para responder ante situaciones puntuales de estrés, pero no para permanecer constantemente en estado de alerta. Marian Rojas ha utilizado en diferentes ocasiones conceptos como la «cronopatía», que define como esa dificultad para frenar y desconectar. En su opinión, la sociedad actual ha normalizado un ritmo de vida en el que incluso el descanso puede convertirse en otra obligación.

La psiquiatra relaciona esta dinámica con el funcionamiento del estrés y del cortisol, una hormona que participa en la respuesta del organismo ante situaciones que requieren atención y reacción. El problema aparece cuando la sensación de amenaza se mantiene durante demasiado tiempo. La Organización Mundial de la Salud explica que el estrés es una respuesta natural ante las dificultades, pero que cuando se vuelve excesivo puede afectar tanto al bienestar físico como al mental.

La importancia de aprender a frenar

La solución, desde esta perspectiva, no consiste en eliminar completamente el estrés. La propia OMS recuerda que cierto nivel de estrés puede ser útil para afrontar las actividades y desafíos cotidianos. El objetivo es evitar que esa respuesta se convierta en el estado habitual y aprender estrategias que permitan recuperar la calma cuando la situación lo permite. Mantener rutinas, descansar y disponer de momentos de desconexión forman parte de las recomendaciones generales para gestionar mejor el estrés.

La reflexión de Marian Rojas plantea así una cuestión cada vez más presente en la conversación sobre salud mental, ya que no todo tiene que hacerse deprisa. Una carrera de fondo requiere administrar la energía, aceptar que existen momentos de mayor esfuerzo y reservar otros para recuperarse. Convertir cada jornada en un sprint permanente puede hacer que lleguemos más rápido a algunos objetivos, pero también puede impedirnos disfrutar del camino y mantener el equilibrio necesario para sostener ese ritmo durante años.