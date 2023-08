Fíjate en esto para saber si te ha tocado ventana en tu próximo viaje en avión

Viajar en avión es una experiencia que a muchos nos encanta, sobre todo si podemos disfrutar de las impresionantes vistas que nos ofrece el cielo y el paisaje desde la ventanilla. Sin embargo, no siempre tenemos la suerte de elegir el asiento que queremos, ya que muchas aerolíneas nos asignan uno de forma aleatoria si no pagamos un extra. ¿Cómo podemos saber entonces si nos ha tocado el asiento con ventana o no? Por suerte existe un truco que te permite saber si si te ha tocado ventana y con ello, que puedas cambiar de asiento antes de hacer la reserva.

Cómo saber si te ha tocado ventana al viajar en avión

Lo único que tienes que hacer, si deseas saber si vas a poder viajar sentado junto a la ventana del avión, es fijarte en la letra que acompaña al número de nuestro asiento. En un avión estándar, normalmente hay tres hileras de pasajeros a cada lado del pasillo, y los asientos se ordenan de izquierda a derecha siguiendo las letras del abecedario. Así, los asientos con la letra A y la letra F son los que están al lado de la ventanilla, los asientos con las letras C y D son los que están junto al pasillo, y los asientos con las letras B y E son los que están en medio.

Por lo tanto, si quieres asegurarte de tener una buena vista durante tu vuelo, lo mejor es que busques un asiento con la letra A o la letra F cuando hagas tu reserva o tu check-in online. De esta forma, podrás hacer la típica foto del ala del avión y el cielo de fondo, o simplemente relajarte viendo el amanecer o el atardecer desde tu ventana. Además, tendrás más intimidad y podrás apoyarte en la pared para dormir mejor.

Viajar junto a la ventanilla: no todo son ventajas

Pero no todo son ventajas: también hay algunos inconvenientes de viajar en el asiento con ventana. Por ejemplo, tendrás menos espacio para moverte y estirar las piernas, y tendrás que molestar a tus compañeros de fila cada vez que quieras ir al baño o levantarte. Además, puede que te toque un asiento sin ventana real, es decir, uno que está justo en el espacio entre dos ventanas y solo tiene una pequeña rendija por donde entra la luz. Esto suele pasar en algunos modelos de avión donde las ventanas no están alineadas con los asientos.

Podemos entender entonces que viajar en el asiento con ventana tiene sus pros y sus contras, y depende de tus preferencias personales y de lo que busques en tu viaje. Lo importante es que sepas cómo identificarlo fácilmente con solo mirar la letra de tu asiento, y que disfrutes al máximo de tu vuelo.