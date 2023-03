El fenómeno que pasa una vez cada diez años: es un asteroide que pasará pegado a la Tierra

Este sábado podremos ver un fenómeno que pasa una vez cada diez años, un asteroide pasará pegado a la Tierra, estará tan cerca que será visible a simple vista. No es habitual que veamos a los asteroides pasar muy cerca de la tierra, se considera hasta peligroso que así sea, una pequeña desviación podría acabar en tragedia. Este sábado viviremos la emoción de sentir como una roca de grandes dimensiones pasa a toda velocidad cerca de la Tierra en un ciclo que se repite cada 10 años.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023