Felicita a tu padre hoy, 19 de marzo con estas frases originales para el Día del Padre 2019. Seguro que le sacas una sonrisa.

Hoy, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre 2019. Esta celebración coincide con el Día de San José según la tradición católica. Aprovecha este día para felicitar a tu padre y recordarle cuánto le quieres. Además, no debemos olvidar jamás agradecer todo lo que nos han dado, que, en parte, es lo que nos hace estar donde estamos. Si quieres ser original, envía a tu padre alguna de nuestras dedicatorias. ¡Feliz Día del Padre!

“A los papás se les dedica un solo día al año, pero ellos dedican a sus hijos todos los días de su vida. Si estás leyendo esto, eres el mejor padre del mundo”.

“Ser un padre es: reír, llorar, sufrir, esperar… gracias por la oportunidad de tener todos los días un padre como tú. ¡Feliz día del padre!”

“A ti que eres mi mejor ejemplo, mi mejor amigo, mi mejor maestro, mi mejor médico, mi mejor defensor, mi compañero y el héroe de mis juegos. A ti Padre mío, mi cariño y todo el amor que tengo. ¡Feliz Día del Padre!”

“Para el papá más genial de todos, después de Darth Vader, claro”

“No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre.”

“Para mi héroe incondicional, mi guardián y mi más fiel admirador. ¡Muchas felicidades en el Día del Padre!”

“No importa quién fue mi padre. Lo importante es quién recuerdo yo que fuese”

“Cualquier hombre puede tener el título de padre, pero solo algunos toman su posición con orgullo y dedicación. ¡Feliz día del padre!”

“Menos mal que solo hay un Día del Padre en los 365 días que tiene el año. Creo que no sería capaz de ser tan empalagoso durante más de 24 horas seguidas… ¡Te quiero, papá!”.

“¡Felicidades, papá!, si no existieras te inventaría. O a lo mejor no, porque yo no existiría.”

“Algunos héroes no llevan capa. A estos los llamamos papá. ¡Feliz Día del Padre!”