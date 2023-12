El famoso test de las preguntas para saber los años que te quedan de vida

¿Sabías que hay un test de 38 preguntas al alcance de todo el mundo con el que puedes averiguar cuántos años te quedan de vida? En los últimos días, se ha hecho viral en redes sociales, ya que la fecha de la muerte es una preocupación que ha acompañado a la humanidad a lo largo del tiempo. Aunque continúa siendo algo impredecible, el test creado por el médico estadounidense Paul Savage permite calcular la esperanza de vida.

El test con el que puedes saber los años de vida que te quedan

Bautizado con el nombre «Puntuación de longevidad (Longevity score, en inglés)», entre las preguntas se incluyen los parámetros tradicionales como el sexo, la altura, el peso y antecedentes familiares de enfermedades como cáncer, demencia o hipertensión.

Además, se indaga sobre la dieta, la actividad física, el consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, también se consideran otros aspectos más singulares, como el uso de hilo dental, ya que se ha establecido una asociación entre la enfermedad periodontal y el riesgo de padecer otras afecciones.

También hay que responder una serie de cuestiones sobre la salud sexual, explorando la frecuencia de las relaciones íntimas, ya que se ha sugerido que esto puede tener beneficios para la salud. Asimismo, se incluyen preguntas sobre la vida social, los hábitos de lectura, así como el nivel de estrés y preocupaciones diarias.

El médico reconoce la dificultad de determinar la precisión del cuestionario, ya que no abarca eventos impredecibles como accidentes fatales. Sin embargo, enfatiza que ese no es el propósito del test. Explica: «El propósito de la puntuación es que cualquier persona pueda evaluar los factores de riesgo que influyen en su longevidad y luego buscar formas de reducir esos riesgos».

Savage explicó en una entrevista con el ‘New York Post’ que lo creó «como un medio para motivar a las personas a evaluar cómo su entorno, estilo de vida y su historial familiar podrían influir en su longevidad».

Sin embargo, es importante destacar que dentro del propio test se advierte que su objetivo es proporcionar información general sobre hábitos de vida saludables que podrían aumentar la esperanza de vida de una persona. Además, únicamente tiene fines informativos, ya que que no contempla otros factores que también pueden influir en la esperanza de vida de una persona.

Savage fue uno de los fundadadores la fundación de MD Lifespan, una clínica con sede en Chicago dedicada a ayudar a las personas a prolongar su vida. En lugar de favorecer la prescripción de más medicamentos, optó por la medicina integrativa, un enfoque basado en evidencia que utiliza una variedad de disciplinas científicas, desde la nutrición hasta la terapia con células madre, con el objetivo de ayudar a las personas a mantener una «salud óptima». Él mismo realizó el test y obtuvo una puntuación envidiable de 86.

«No me he encontrado con muchas personas que no quieran una respuesta sobre cuánto tiempo pueden vivir, porque lo que escucho a menudo es la pregunta: ‘¿Cómo puedo vivir más tiempo, más saludable y mantener mi independencia?’», concluye.

Esperanza de vida en España

En el año 2022, el envejecimiento en España aumentó significativamente en un 133%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), registrando las cifras más altas de los últimos 23 años.

En la actualidad, España se sitúa como el país con la mayor esperanza de vida dentro de la Unión Europea, con una media alrededor de los 83 años. Los estudios muestran que las mujeres en España tienen una esperanza de vida promedio de 85 años, mientras que los hombres alcanzan los 79 años. Se estima que para el año 2040 estas cifras podrían aumentar aún más.