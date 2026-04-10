Una familia china desafía las leyes urbanísticas construyendo un edificio de 15 plantas para ellos mismos

Imagina vivir con toda tu familia en el mismo edificio, pero no con tu madre y tu padre o tus familiares de primer grado. Un edificio entero en el que convivas con más de 100 parientes. Es decir, con cualquier vecino con el que te cruces, lleva tu sangre. Esto que parece totalmente surrealista ha ocurrido en el edificio de una ciudad china.

En la ciudad de Zhuyuan en China, un edificio de 15 plantas en medio de la localidad no llama excesivamente la atención dentro de su entorno. Sin embargo, su historia podría ser la de una comedia de segunda que no llega a debutar en cines. Dentro de esas 15 plantas viven más de 100 miembros de la misma familia repartidos en 22 apartamentos. Los orígenes de esta surrealista historia datan de hace más de 20 años, cuando los miembros de la familia Zhou —propietarios del inmueble— decidieron mudarse todos a la misma zona. Sin embargo, ante la imposibilidad de construir en horizontal con una casa para cada uno, decidieron construir ellos su propio edificio.

Al ser un edificio unifamiliar, el mantenimiento de este no sigue los cauces tradicionales; no se pagan cuotas de vecinos ni se contrata personal externo para su limpieza; tanto estas tareas como las normas de convivencia y mantenimiento se rigen todas por acuerdos y comunicación familiar. Aunque en el edificio puedan llegar a cohabitar hasta 100 personas, la mayoría de inquilinos del inmueble solo acuden en festividades, fines de semana o vacaciones. A diario viven unas 30 personas, siendo la mayoría ancianos o niños, ya que las personas de mediana edad acuden a trabajar a otras ciudades entre semana.

Por las nuevas normativas urbanísticas impuestas en la región, es muy probable que este sea el último edificio de sus características, ya que la construcción está limitada a casas de 3 plantas, siendo así un símbolo de unidad de la familia Zhou.