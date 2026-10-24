Según la psicología, reírse en un funeral puede no significar falta de respeto o frialdad, sino más bien ser una respuesta corporal involuntaria a la tensión excesiva y al malestar emocional

Reírse durante un funeral puede generar incomodidad, vergüenza e incluso críticas por parte de quienes interpretan el gesto como una señal de indiferencia. Sin embargo, la psicología contempla que esta reacción no siempre refleja lo que una persona siente realmente. En determinadas circunstancias, la risa puede surgir de manera involuntaria ante una situación emocionalmente intensa, como una despedida o la pérdida de un ser querido, y no implica necesariamente falta de cariño ni de empatía.

Por qué aparece la risa en un momento de duelo

Un funeral reúne emociones difíciles de gestionar, como la tristeza, ansiedad, conmoción y miedo a no saber cómo comportarse. En este contexto, algunas personas pueden experimentar una risa nerviosa, incluso cuando están profundamente afectadas por la muerte.

El fenómeno no significa que el organismo reaccione siempre de la misma manera ante el estrés. La respuesta emocional depende de cada persona y de las circunstancias. La risa puede aparecer ante la tensión o el desconcierto sin que exista una sensación real de diversión, aunque no todas las risas que se producen durante un funeral tienen necesariamente esa explicación.

Qué dice la investigación científica

Un estudio publicado en 1997, realizado por los investigadores Dacher Keltner y George A. Bonanno, examinó la risa y la sonrisa durante el duelo. El trabajo analizó su relación con distintos aspectos de la experiencia emocional tras una pérdida y contribuyó a estudiar cómo determinadas expresiones pueden coexistir con el sufrimiento.

La investigación no demuestra que toda persona que se ríe durante un funeral esté intentando liberar tensión, pero sí ayuda a entender que las expresiones faciales y las emociones internas no siempre coinciden. Por tanto, una risa aislada no basta para determinar si alguien está triste, si siente indiferencia o si está atravesando el duelo de una manera diferente a la esperada.

La risa nerviosa no es lo mismo que alegría

La risa nerviosa puede aparecer también durante una discusión, una conversación incómoda, una situación embarazosa o al recibir una noticia inesperada. En estos casos, la persona puede sentirse incómoda con su propia reacción y tratar de contenerla, lo que aumenta todavía más la preocupación por cómo la perciben los demás.

En un funeral, además, el temor a ser juzgado puede incrementar el malestar. Quien se ríe involuntariamente puede sentirse culpable, especialmente si teme que la familia interprete el gesto como una burla. Sin embargo, la reacción por sí sola no permite medir el cariño hacia el fallecido ni la intensidad del dolor que experimenta una persona.