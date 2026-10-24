Los expertos en comportamiento felino coinciden: «La persona favorita de los gatos es siempre la que respeta sus límites»

Expertos en veterinaria se han pronunciado sobre lo que mejor valoran los gatos de sus dueños y tiene que ver con el respeto a sus límites. Los profesionales en esta materia han dejado claro que las personas que no invadan su espacio y les transmitan seguridad siempre serán aceptadas por los felinos, que son más cariñosos de lo que la gente piensa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos sobre el comportamiento de los gatos y su relación con los dueños.

Quien tiene un gato también tiene un tesoro. Los perros suelen llevarse la mayoría de halagos de la opinión pública, pero los gatos también tienen su corazoncito. Aunque a priori suelen ser animales más ariscos, lo cierto es que suelen recompensar y entregarse a las personas que les dan cariño o tienen un buen gesto con ellos. Además de ello, la persona favorita de los gatos será la que respete sus límites y le dé cierta seguridad.

Los dueños que cumplan con estas premisas se ganarán el cariño de estos animales que tienen fama de independientes, pero que generarán una gran confianza con las personas que les ofrezcan un entorno sin ningún tipo de presión. Agradecerán y tendrán cariño a las personas que les dan comida, pero también a los que no les presionen en demasía. Al menos así lo ha explicado el experto en animales Emiliano Linardi.

Así es el comportamiento emocional de los gatos

En declaraciones que recoge el medio TN, Emiliano Linardi afirmó que los gatos no siempre tienen que preferir a las personas que más les alimenten o intenten llamar su atención. «Generalmente eligen a quien respeta sus límites y le transmite seguridad”, afirmó este experto en palabras que recoge este medio argentino y que abre una nueva vía a lo que son capaces de sentir los gatos y el grado de afinidad que pueden llegar a ser capaces de generar por los dueños.

Así que en boca de este profesional en el mundo animal, los gatos se sentirán más cómodos con las personas que respeten sus límites y no los persigan, además de ser más afables con los que les transmitan seguridad. También tendrán un impacto bueno para la relación los dueños que permitan que el animal se acerque de forma voluntaria. Estos comportamientos generarán una impresión positiva para los gatos y harán que mejore la conexión con estas personas.

Hay otros especialistas en la materia que también apuntan a otros comportamientos para generar un buen vínculo entre el gato y su dueño. Por ejemplo, será positivo fomentar el acercamiento voluntario descrito de la siguiente manera: evitar perseguir o retener al animal si quiere marcharse. También será positivo aprender a leer su mensaje corporal, prestando atención a las señales de su cola o las orejas hacia atrás. Algunos veterinarios avisan de que los gatos realizan muchos gestos antes de avisar con un arañazo.

También recomiendan mantener sesiones de caricias cortas sin saturarlos y también hacer sesiones en las que no haya impacto físico, como pueden ser juegos con el animal para mejorar la relación con la mascota.