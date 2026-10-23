Según la psicología, las personas que toman café nada más despertarse no lo hacen por hábito o costumbre, realmente lo asumen como un ritual que marca el comienzo del día

Si eres de los que no se sienten personas hasta que no tienen la primera taza de café entre las manos, probablemente pienses que es pura dependencia de la cafeína. La psicología, sin embargo, apunta a algo más. Para muchas personas, ese primer café del día no es un simple hábito automático, sino un ritual que marca la frontera entre el sueño y la jornada, y que tiene efectos propios antes incluso de que la cafeína empiece a hacer su trabajo.

Hábito o ritual: no es lo mismo

A simple vista pueden parecer iguales, pero los psicólogos los distinguen. Un hábito es una conducta que repetimos casi sin pensar, como lavarnos los dientes o coger las llaves al salir de casa. Un ritual, en cambio, es una secuencia de gestos con un significado especial para quien la realiza. No se hace solo por su utilidad práctica, sino por lo que representa.

El café de la mañana encaja en esa segunda categoría para mucha gente. No es solo beber una taza: es moler o preparar el café siempre de la misma manera, usar la taza favorita, sentarse en el mismo sitio o mirar por la ventana unos minutos antes de abrir el correo. Ese conjunto de pasos convierte un gesto cotidiano en una señal clara para la mente: el día ha empezado.

Lo que dice la ciencia sobre los rituales

Los rituales no son simples manías. Un equipo de investigadores encabezado por Alison Wood Brooks, de la Escuela de Negocios de Harvard, realizó varios experimentos para comprobar su efecto en situaciones de tensión, como cantar en público o resolver un examen de matemáticas difícil. El resultado, publicado en la revista Organizational Behavior and Human Decision Processes, fue que quienes hacían un pequeño ritual antes de la prueba mostraban menos ansiedad, menor frecuencia cardiaca y un mejor rendimiento.

El estudio descubrió además un detalle revelador. Los mismos gestos funcionaban mejor cuando a los participantes se les decía que eran un «ritual» que cuando se les presentaban como una serie de movimientos al azar. Es decir, lo que marca la diferencia es el significado que le damos a lo que hacemos. Y eso es justo lo que ocurre con el café de primera hora: no es la taza en sí, sino lo que esa taza representa.

El aroma del café ya nos espabila

Hay otro efecto curioso que explica por qué ese ritual funciona tan bien. Investigadores del Instituto de Tecnología Stevens (Estados Unidos) pusieron a un grupo de estudiantes a resolver un test de razonamiento analítico en una sala con aroma a café, sin rastro de cafeína, y a otro grupo en una sala sin olor. Los que respiraban el aroma a café obtuvieron mejores resultados.

La explicación, según la investigadora Adriana Madzharov, está en las expectativas. Los participantes creían que el olor a café les haría sentirse más alerta y con más energía, y esa creencia influía en cómo rendían. Es una especie de efecto placebo: el cerebro asocia el café con despertarse, y basta con su olor para que empiece a ponerse en marcha. Por eso ese momento en que la cocina se llena de aroma a café recién hecho tiene un efecto propio.

Por qué ese momento se siente tan necesario

Las mañanas suelen ser la parte más acelerada del día: despertadores, prisas, mensajes pendientes y una lista de tareas que empieza a pesar antes de salir de casa. En medio de ese caos, el café de primera hora ofrece algo valioso: unos minutos de control y de calma que dependen solo de uno mismo. Es un pequeño espacio previsible en un día que todavía no lo es.

Eso explica por qué a muchas personas les cuesta tanto renunciar a él, o por qué un café tomado con prisas, de pie o en un vaso de cartón no sabe igual. No falta la cafeína, sino el ritual. Lo que se echa de menos es la sensación de empezar el día a su manera, con una pausa elegida antes de que todo lo demás se ponga en marcha.

Un ritual que se puede cuidar

Nada de esto significa que el café sea imprescindible. Lo que funciona es el ritual, y puede hacerse igual con un té, un vaso de agua tibia o unos minutos de silencio frente a la ventana. Lo importante es la intención de reservar un momento propio para empezar el día con calma, en lugar de saltar de la cama directamente a las obligaciones.

Así que, la próxima vez que alguien te diga que no puedes vivir sin tu café de la mañana, quizá tengas una buena respuesta. No es solo la cafeína: es tu manera de decirle a tu cerebro que el día ha comenzado. Y en una vida cada vez más acelerada, ese pequeño ritual diario tiene mucho más valor del que parece.