Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Deportivo de la Liga El Metropolitano acoge este partidazo de la jornada 10 de la Liga entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña

Dos históricos del fútbol español están listos para enfrentarse en lo que será un auténtico partidazo en la jornada 10 de la Liga. El Atlético de Madrid se ve las caras con el Deportivo y los rojiblancos irán con todo para lograr las tres puntos y mirar así de reojo el domingo lo que ocurra en el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver en directo por televisión este choque que se juega en el Metropolitano.

Atlético de Madrid – Deportivo de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Real Club Deportivo de La Coruña para jugar el partido que corresponde a la jornada 10 de la Liga. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone es segundo y tendrán que conseguir la victoria para seguir la estela del Barcelona. Por su parte, el cuadro gallego está en la mitad de la tabla y se producirá un bonito reencuentro, ya que José María Giménez regresa a la que ha sido su casa la última década.

La Liga que preside Javier Tebas ha programado este vibrante Atlético de Madrid – Deportivo para este sábado 24 de octubre. El organismo ha escogido también el horario de este choque entre dos clásicos del fútbol español y se espera que el balón ruede de manera puntual en el Metropolitano a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid – Deportivo de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Los medios de comunicación que tienen en su poder los derechos televisivos en nuestro país para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes choques de la competición de la regularidad en España son Movistar+ y Dazn. El Atlético de Madrid – Deportivo correspondiente a la jornada 10 de la Liga se va a poder ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, el cual es de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este operador podrán descargar la aplicación en un teléfono móvil, tablet o smart TV para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Metropolitano.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 10 de la Liga que se disputa en el Metropolitano. Cuando finalice el Atlético de Madrid – Deportivo en la capital de España publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el feudo colchonero.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Atlético de Madrid – Deportivo

Todos los hinchas del cuadro rojiblanco, del conjunto gallego y seguidores del campeonato nacional que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 10 de la Liga van a poder escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en el Metropolitano. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Atlético de Madrid – Deportivo para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el estadio rojiblanco.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Deportivo?

El Metropolitano, que se encuentra en el distrito de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se jugará este emocionante Atlético de Madrid – Deportivo que cayó en la jornada 10 de la Liga. Este campo, que albergará la final de la Champions League este año, será convirtió en la casa de los rojiblancos en 2017 cuando el club decidió dar el paso de dejar atrás el mítico Vicente Calderón. En su interior caben unas 70.000 personas y se espera que este sábado, Día de las Peñas, presente un lleno absoluto.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado José María Sánchez Martínez para que imparta justicia en el Atlético de Madrid – Deportivo de la jornada 10 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará controlando todo en el VAR, por lo que tiene la responsabilidad de revisar las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya al monitor que estará en la banda del Metropolitano a analizar la acción en cuestión.