La psicología explica que las personas que aman a los perros no sienten solo un cariño especial por los animales, sino que encuentran en ellos una conexión emocional profunda que no siempre consiguen con otras personas

Quien tiene perro lo sabe: hay días en los que llegar a casa y ver cómo te recibe moviendo la cola es lo único que consigue cambiarte el humor. Para muchas personas, el vínculo con su perro va bastante más allá del cariño por los animales. Es una relación que viven con una intensidad especial, y la ciencia lleva años intentando explicar por qué. Las respuestas apuntan a la química del cerebro, al estrés y a algo tan sencillo como sentirse aceptado sin condiciones.

Una mirada que activa la hormona del vínculo

Uno de los estudios más citados sobre este tema se publicó en 2015 en la revista Science. Un equipo de investigadores japoneses encabezado por Miho Nagasawa comprobó que, cuando un perro y su dueño se miran a los ojos, aumentan los niveles de oxitocina en ambos. La oxitocina es la hormona asociada al apego, la misma que interviene en el vínculo entre una madre y su bebé.

Lo más llamativo es que el efecto funcionaba como un círculo. La mirada del perro elevaba la oxitocina del dueño, que respondía con más contacto y atención, y eso, a su vez, aumentaba la oxitocina del animal. Según explicaba National Geographic, ese bucle no se producía con lobos criados por personas, lo que sugiere que los perros han desarrollado durante la domesticación una forma muy humana de comunicar el afecto. Algunos científicos han matizado después que hacen falta más estudios para confirmar que se trata de algo exclusivo de los perros, pero el aumento de oxitocina con la mirada sí quedó documentado.

Una compañía que no juzga

La otra clave está en el tipo de apoyo que ofrecen. La investigadora Karen Allen, de la Universidad de Buffalo, estudió a 240 parejas casadas mientras realizaban tareas estresantes, como resolver operaciones matemáticas en voz alta o meter la mano en agua helada. Algunas lo hacían solas; otras, acompañadas de su pareja, de un amigo o de su mascota.

Los resultados, publicados en la revista Psychosomatic Medicine, sorprendieron. Los dueños de mascotas mostraron menos subidas de tensión y de pulso y se recuperaban antes del estrés, y la menor reacción se producía precisamente cuando su animal estaba con ellos. En cambio, quienes hacían las cuentas con su pareja presente tendían a cometer más errores. La explicación que daba Allen era la percepción de una aceptación total: el perro no evalúa, no corrige y no se decepciona si te equivocas.

Por qué esa conexión se siente tan distinta

Ahí está una de las razones por las que muchas personas sienten con sus perros algo que no siempre encuentran en otras relaciones. Con un perro no hay malentendidos, ni rencores, ni conversaciones pendientes. Su afecto es constante y visible, y no depende de cómo haya ido el día ni de lo que uno haya conseguido. Para quien ha vivido decepciones o se siente juzgado con facilidad, esa estabilidad emocional resulta especialmente reconfortante.

Los propios dueños suelen describir a sus perros como amigos que no juzgan, según recogía Allen en su revisión de las investigaciones. Esa sensación de seguridad explica por qué tantas personas buscan a su perro en los momentos difíciles, por qué hablan con él con total naturalidad o por qué su pérdida se vive como un duelo tan profundo como el de un ser querido.

No es sustituir a las personas, es otro tipo de vínculo

Conviene no sacar conclusiones equivocadas. Querer mucho a un perro no significa tener problemas para relacionarse con los demás ni preferir a los animales antes que a las personas. La propia Allen advertía de que algunas afirmaciones sobre los beneficios de las mascotas se han exagerado, y que el efecto depende mucho del vínculo que cada persona tiene con su animal. Lo que ofrecen los perros es una forma de conexión diferente, que se suma a las demás.

De hecho, en muchos casos funcionan como un puente hacia los otros. Sacar al perro obliga a salir de casa, a cruzarse con vecinos y a entablar conversaciones con otros dueños en el parque. Para quien vive solo o atraviesa una etapa de aislamiento, ese contacto diario puede marcar la diferencia.

Al final, la ciencia confirma lo que millones de personas sienten cada día al volver a casa. El vínculo con un perro no es un cariño menor ni una simple costumbre: es una relación con su propia química, que reduce el estrés y que ofrece algo cada vez más escaso, la sensación de ser querido tal y como uno es.