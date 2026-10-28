Los expertos en psicología lo explican: las personas que prefieren los días lluviosos no son necesariamente melancólicas

Mientras muchas personas esperan la llegada del sol para salir y disfrutar del tiempo libre, otras encuentran en los días lluviosos una sensación de calma difícil de conseguir en medio del ajetreo cotidiano. Preferir el cielo nublado no significa necesariamente estar triste o tener una personalidad melancólica. La psicología estudia cómo los sonidos naturales y las características del entorno influyen en nuestra atención y nuestro bienestar, y algunas investigaciones apuntan a que escuchar sonidos de la naturaleza puede favorecer la relajación.

Por qué la lluvia puede resultar relajante

El sonido constante de las gotas al caer, el olor a tierra mojada y la luz más tenue pueden crear un ambiente que algunas personas asocian con la tranquilidad. A diferencia de los estímulos urbanos repentinos, como el tráfico o las notificaciones del móvil, el sonido de la lluvia suele ser relativamente continuo y predecible. Para quienes encuentran agradable este entorno, puede convertirse en un acompañamiento para leer, descansar o concentrarse en una actividad sin tantas interrupciones.

La investigación científica respalda parte de esta percepción, aunque con matices. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2024 examinó nueve estudios sobre sonidos naturales y estrés. Sus resultados encontraron efectos favorables en algunos indicadores fisiológicos, como la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la respiración, pero no detectaron diferencias estadísticamente significativas en el estrés percibido. Por tanto, no se puede afirmar que escuchar la lluvia relaje a todo el mundo por igual.

No significa que sean personas más tristes

La preferencia por los días grises no permite determinar por sí sola cómo es la personalidad de alguien. Algunas personas disfrutan de la lluvia porque asocian ese tiempo con recuerdos agradables, tardes en casa o momentos de descanso. Otras valoran que haya menos actividad en las calles o simplemente prefieren las temperaturas frescas a las jornadas calurosas.

También influye la experiencia individual. Si una persona ha aprendido a relacionar la lluvia con un entorno seguro y agradable, es posible que experimente una respuesta emocional positiva al escucharla. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para concluir que quienes prefieren los días lluviosos tengan necesariamente una mayor capacidad de introspección o una personalidad determinada.

Cómo aprovechar un día lluvioso

Leer, escuchar música, pasear con seguridad o dedicar unos minutos a desconectar de las pantallas son opciones para convertir una jornada gris en una oportunidad de descanso. Lo importante es elegir actividades que resulten agradables, sin imponerse la obligación de aprovechar cada minuto.

En definitiva, preferir la lluvia no es un indicador de tristeza ni una señal psicológica por sí misma. A veces, simplemente significa encontrar bienestar en un ambiente tranquilo y disfrutar de un ritmo diferente.