Los expertos en plantas coinciden: es recomendable poner papel de aluminio debajo de tus macetas

En los últimos meses, se ha hecho viral en redes sociales un truco de jardinería tan sencillo como efectivo que consiste en colocar una lámina de papel aluminio debajo de las macetas o forrar con este material el plato donde se acumula el agua del riego. Puede parecer un consejo improvisado, pero esta solución puede resultar muy útil tanto en espacios interiores como exteriores.

La idea es muy simple: colocar una hoja de papel aluminio debajo de la maceta o cubrir completamente el plato que recoge el agua sobrante después del riego para que éste actúe como una barrera entre la humedad y la superficie donde se encuentra la planta, como un mueble de madera.

La razón por la que deberías poner papel de aluminio debajo de las macetas

@mijardinfacilenlacasa El truco del papel aluminio en tus macetas que pocos conocen. ¿Sabías que el papel aluminio no solo sirve en la cocina? ¡También es un gran aliado en la jardinería! Adiós plagas molestas. Colocar tiras de papel aluminio en la superficie de la maceta ayuda a repeler hormigas, babosas y otros invasores. Mantiene la humedad por más tiempo 💧 El aluminio actúa como una barrera, reduciendo la evaporación del agua y conservando el sustrato fresco. Refleja la luz hacia las hojas. Esto potencia la fotosíntesis, ideal para plantas que están en interiores con poca iluminación. Solo necesitas cubrir ligeramente la parte superior de la maceta con trozos de papel aluminio. ¡Tu planta lo agradecerá con más vida y brillo! Tip extra: No cubras toda la superficie herméticamente, deja espacio para que el sustrato respire. ♬ sonido original – Mi Jardin Fácil en la Casa

Colocar papel de aluminio en la maceta no hace milagros, pero sí se puede convertir en un recurso práctico que, cuando se utiliza correctamente, aporta beneficios muy interesantes a las plantas.

El primer efecto es puramente físico. Al situar colocar papel de aluminio sobre la superficie del sustrato, se crea una barrera poco atractiva para ciertos insectos y pequeños visitantes, ayudando a proteger la planta sin necesidad de emplear productos químicos. Además, reduce la evaporación del agua, permitiendo que la tierra permanezca húmeda durante más tiempo. Esto resulta especialmente útil en verano o en espacios interiores donde el sustrato tiende a secarse con rapidez.

Otro de sus puntos fuertes está relacionado con la luz. Gracias a su superficie reflectante, puede devolver parte de la iluminación hacia las hojas inferiores de la planta. Eso sí, conviene utilizarlo con moderación. Lo recomendable es colocar varias tiras o pequeños fragmentos sobre la tierra, dejando siempre zonas descubiertas para que el sustrato pueda airearse correctamente.

Limpieza

Una de las ventajas más evidentes consiste en evitar que la humedad permanente termine dañando muebles, mesas o estanterías.

Las macetas de barro, cerámica o cemento suelen absorber parte del agua del riego y, con el paso del tiempo, esa humedad puede dejar manchas difíciles de eliminar sobre la madera. Al colocar una lámina de papel aluminio debajo de la maceta se crea una barrera que impide el contacto directo entre la base húmeda y el mueble.

Otro aspecto a tener en cuenta es que ayuda a mantener más limpia la zona donde se encuentran las plantas. Durante el riego es habitual que se desprendan pequeñas cantidades de tierra, restos de hojas o partículas del sustrato que terminan sobre el plato o la superficie donde está apoyada la maceta. El papel aluminio recoge esos residuos y permite retirarlos fácilmente al cambiar la lámina.

A esto hay que sumar que protege el plato de la maceta. El agua acumulada en los platos termina deteriorando muchos materiales con el paso del tiempo; los platos de plástico pueden perder color, los metálicos pueden oxidarse y algunos recipientes decorativos sufren desgaste debido al contacto constante con la humedad y los minerales presentes en el agua. Al colocar una lámina de aluminio sobre el plato se añade una capa protectora que puede prolongar su vida útil.

Otros trucos naturales

El jabón potásico es un insecticida y acaricida de origen natural que se emplea para combatir algunas de las plagas más habituales en plantas de interior y exterior. Resulta eficaz frente a insectos como el pulgón, la cochinilla, la mosca blanca, los trips o la araña roja, entre otros.

Por otro lado, la infusión de manzanilla es otro de los remedios caseros utilizados en jardinería para contribuir a fortalecer las plantas. Su aplicación favorece la actividad microbiana del sustrato, creando un entorno más equilibrado para el desarrollo de las raíces.

Finalmente, los posos de café pueden reutilizarse como fertilizante orgánico al aportar materia orgánica al suelo. Su incorporación al sustrato ayuda a mejorar el drenaje, favorecer la aireación y conservar la humedad, creando condiciones más favorables para el desarrollo de muchas plantas.

Este recurso resulta especialmente beneficioso para las especies acidófilas, como las azaleas, las hortensias y las gardenias.