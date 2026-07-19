Kroos se moja con la final del Mundial: «Si España hace el 1-0, a Argentina le caerán tres o cuatro»

Toni Kroos ha dejado muy clara su predicción sobre la final del Mundial 2026. El futbolista alemán es una voz más que autorizada para hablar de estas cosas, y siempre que habla es muy claro. No se muerde la lengua. En su análisis de la final entre España y Argentina en la previa de este encuentro, el ex centrocampista germano apuesta por España como campeona si se adelantan en el marcador.

«Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él», empezó diciendo el campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014. Fue en el programa de TikTok que comparte con su hermano Felix Kroos donde desveló sus predicciones para la gran batalla de este domingo en el MetLife Stadium.

Kroos cree que si la selección española consigue adelantarse en el marcador, el partido no sólo se les pondría muy de cara, sino que le caerían «tres o cuatro» goles más a Argentina. «Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones», sentenció el alemán.

El ex futbolista sabe muy bien cómo se las gasta la Selección. Ya perdió contra ellos en la pasada Eurocopa celebrada en Alemania, y también estaba presente en el equipo de Sudáfrica 2010 que cayó en semifinales contra la Roja con un gol de Puyol. Aquel día, Toni entró en la segunda mitad, todavía con 0-0, y vio cómo el central español acababa con su sueño de la final con un cabezazo inapelable.

No obstante, aunque ve a España muy favorita en este encuentro, Kroos no se olvida de Leo Messi y su enorme talento. El 10 ha liderado a Argentina hasta esta final y el germano considera que «la inteligencia de Messi sigue aumentando constantemente».

«Argentina no es mejor que Alemania, pero tienen una mentalidad increíble y a Messi que les ha llevado a la final. Me doy cuenta de que la inteligencia de Messi sigue aumentando constantemente», añade el ex del Real Madrid y Bayern de Múnich. Él también se muestra sorprendido por ver el nivel que ha mostrado en esta Copa del Mundo: «Pensé que la Copa del Mundo de 2022 sería la última para él».