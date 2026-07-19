Conmoción entre los zóologos tras el descubrimiento de un nueva especie de mono ‘con máscara’ en un Parque Nacional del Congo

Desde luego, encontrar una nueva especie de mono en África no es un suceso habitual: en los últimos 75 años solo se habían descrito cuatro. La quinta acaba de sumarse gracias a un hallazgo realizado en uno de los rincones más remotos de la República Democrática del Congo, donde durante años apenas circuló un rumor entre las comunidades locales sobre un primate distinto.

Todo empezó con una fotografía oscura y poco nítida tomada en 2008, que nadie supo interpretar en su momento. Una segunda imagen, una década más tarde, reactivó la investigación y llevó a un equipo internacional de científicos a combinar análisis genéticos, medidas óseas y grabaciones de sonido para confirmar lo que sospechaban desde el principio.

Colobus congoensis: la nueva especie de mono con máscara descubierta en el Congo

El protagonista de este hallazgo es Colobus congoensis, bautizado por las comunidades locales como Likweli. Vive en el este del Parque Nacional Lomami, en la provincia de Tshopo, en un área de apenas 1.700 kilómetros cuadrados entre los ríos Lomami y Congo.

Es un mono pequeño, de unos 6,8 kilos, con el pelaje negro brillante y un rasgo que lo hace inconfundible: un parche de color naranja y crema alrededor de la boca y el hocico, sobre un rostro oscuro y unas orejas grandes y plegadas, que le da ese aspecto de máscara que ha llamado la atención de los zoólogos.

El estudio, publicado en la revista PLOS ONE, estuvo liderado por John Hart, de la Fundación de Investigación de la Vida Silvestre Lukuru, junto a un equipo internacional de las universidades de Yale, Florida Atlantic y la City University of New York, además del Parque Nacional Lomami y la Sociedad Zoológica de Fráncfort.

¿Cómo confirmaron que es una especie de mono totalmente nueva?

Para asegurarse de que no se trataba de una variación de otra especie ya conocida, el equipo combinó tres líneas de evidencia. Por un lado, secuenciaron más de 4.000 pares de bases de ADN mitocondrial y compararon el resultado con el de otros colobos africanos.

También midieron y compararon 182 esqueletos de trece especies distintas y analizaron las vocalizaciones del animal con un software especializado. «Para nombrar una especie nueva, hay que poder demostrarlo», resumió el coautor Christopher Gilbert.

Los tres métodos coincidieron en el mismo resultado: Colobus congoensis es la especie hermana de Colobus satanas, un primate que vive a más de 1.200 kilómetros de distancia, en el centro-oeste de África. Ambas especies se separaron hace entre 4,1 y 5,8 millones de años, según la coautora Kate Detwiler.

Una década de indicios hasta dar con el Likweli

Como se anticipó al principio del artículo, el primer indicio llegó en 2008, cuando un equipo de campo fotografió al animal en la espesura, pero la imagen era demasiado oscura para sacar conclusiones. Una segunda fotografía, tomada por un guardaparques en 2018, mostró con más claridad las marcas del rostro y reactivó la búsqueda.

Entre 2018 y 2022, los investigadores recorrieron la zona y registraron 114 avistamientos. El mono resultó ser extremadamente esquivo: vive en grupos pequeños, de un promedio de seis ejemplares, en lo alto del dosel forestal, y solo los habitantes de ocho de las 52 aldeas cercanas sabían de su existencia.

«El descubrimiento nunca habría sido posible sin nuestro equipo de naturalistas exploradores congoleños», explicó Hart. Su colega Julia Arenson, investigadora de Yale, lo resumió así: «Likweli es una especie de colobo que no habíamos visto nunca».

Tres ejemplares muertos, confiscados por las autoridades en 2021, permitieron completar el análisis y hoy se conservan en el Museo Peabody de Yale.

Triste, pero cierto: ¿Por qué el Likweli ya está en peligro de extinción?

Pese a haberse descrito apenas ahora, los investigadores ya recomiendan incluir al Likweli en la lista de especies En Peligro de la UICN. Su área de distribución es pequeña, su población parece limitada y enfrenta una presión de caza creciente.

«Este primate no solo era nuevo: también era extremadamente raro y con un área de distribución muy limitada», advirtió la bióloga Terese Hart. Para su colega Eric Sargis, de Yale, se trata de «un hallazgo poco frecuente con importantes implicaciones para la conservación».

Para Junior Amboko, investigador congoleño y coautor del estudio, el hallazgo tiene un valor añadido: «Es un descubrimiento tan emocionante como personal, que destaca la extraordinaria biodiversidad de mi tierra».

En algún punto del dosel del Lomami, el Likweli sigue moviéndose entre las ramas, ajeno a que acaba de entrar en los libros de zoología.