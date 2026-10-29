Los expertos en cocina lo tienen claro, aunque aún hay gente que no lo sabe: para pelar los membrillos fácilmente lo ideal es darles primero un hervor

El membrillo es una de las frutas más características del otoño, pero su dureza puede complicar una tarea tan básica como quitarle la piel.

Para facilitar este paso, existe un truco de cocina que consiste en darles un hervor antes de pelarlos. Este método permite trabajar con la fruta con mayor facilidad y preparar recetas caseras sin dedicar tanto esfuerzo físico.

Por qué conviene hervir los membrillos antes de pelarlos

El membrillo destaca por su textura firme cuando está crudo. A diferencia de otras frutas de temporada, su pulpa resulta especialmente dura, por lo que retirar la piel con un cuchillo puede exigir más fuerza y precisión. Además, su forma irregular dificulta sujetarlo con comodidad mientras se trabaja sobre una tabla de cocina.

Aplicar calor antes de pelarlo es una alternativa práctica para facilitar su manipulación. El agua caliente ayuda a ablandar las capas exteriores de la fruta, aunque el resultado depende del tamaño de los ejemplares y del tiempo que permanezcan en el agua. Por eso, conviene comprobar su textura antes de continuar con la preparación.

Según informa una cocinera argentina en su cuenta de Instagram (@flaviaini), el truco consiste en introducir los membrillos en agua hirviendo durante unos minutos y retirarlos cuando la piel resulte más blanda.

Después, hay que dejarlos templar lo suficiente para manipularlos sin riesgo de quemaduras. Una vez que se puedan sujetar con seguridad, puedes retirar la piel con un pelador o un cuchillo adecuado.

No es necesario prolongar la cocción más de lo imprescindible si se pretende utilizar la fruta en otra receta. Un hervor excesivo puede ablandar demasiado la pulpa y dificultar el corte posterior, especialmente si se necesitan trozos firmes para elaborar una preparación concreta.

Qué pasos hay que seguir para pelar los membrillos sin esfuerzo

Para aplicar este método en casa, es importante preparar la fruta correctamente y controlar el tiempo de cocción. Estos son los pasos básicos que tienes que poner en práctica:

Lavar los membrillos. Retira la suciedad de la superficie bajo el grifo antes de introducirlos en el agua. Poner agua a hervir. Utiliza una olla suficientemente amplia para que los frutos queden cubiertos. Introducir los membrillos. Déjalos en el agua caliente unos minutos y comprueba si la piel empieza a ceder. Retirarlos con cuidado. Utiliza unas pinzas o una espumadera para evitar quemaduras. Dejarlos templar. Espera hasta que puedas manipularlos con seguridad. Pelar y cortar. Retira la piel y prepara la pulpa según la receta que quieras elaborar.

El tiempo exacto dependerá de la madurez y el tamaño de cada pieza. Si la piel continúa muy adherida, es preferible ajustar el proceso antes que intentar retirarla aplicando demasiada fuerza.

Para qué recetas se pueden utilizar los membrillos pelados

El membrillo se utiliza principalmente en preparaciones dulces, aunque también puede acompañar platos salados. Su sabor intenso y su elevada firmeza cuando está crudo hacen que la cocción sea fundamental para conseguir una textura agradable.

La elaboración más conocida en España es el dulce o carne de membrillo, que combina la pulpa de la fruta con azúcar y una cocción prolongada. También se puede emplear para preparar compotas, mermeladas y otras recetas caseras. En algunas cocinas, aparece como acompañamiento de quesos o como ingrediente de guisos en los que aporta un contrapunto afrutado.