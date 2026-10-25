Los cocineros expertos apoyan este consejo: «Para que la tortilla de patatas quede jugosa, lo recomendable es tapar la sartén mientras las patatas se fríen»

La tortilla de patatas es uno de los platos más representativos de la gastronomía española, pero conseguir que quede jugosa por dentro depende de varios detalles durante su elaboración. ¿Quieres saber cuáles?

Un creador de contenido gastronómico comparte en su cuenta de TikTok (@santifoods) un consejo para conseguir una tortilla de patatas más jugosa: tapar la sartén mientras se fríen las patatas.

Esta técnica busca aprovechar el vapor que se genera durante la cocción y controlar cómo se ablandan los ingredientes antes de mezclarlos con el huevo.

¿Por qué es recomendable tapar las patatas mientras se fríen?

Al cocinar las patatas con aceite, estas liberan humedad. Si se tapa la sartén, parte del vapor queda dentro del recipiente y puede condensarse en la tapa. De esta manera, las patatas se cocinan en un ambiente distinto al de una sartén completamente destapada.

Esta técnica requiere controlar la temperatura y vigilar las patatas durante todo el proceso. El objetivo es conseguir que queden tiernas y bien cocinadas, sin que se doren en exceso. Para ello, conviene removerlas de vez en cuando y comprobar su textura antes de retirarlas del fuego.

¿Cómo freír las patatas para preparar una tortilla jugosa?

El corte, la cantidad de aceite y la temperatura influyen en la textura final. Para que las patatas se cocinen de forma uniforme, es conveniente cortarlas en láminas finas o en trozos de tamaño similar. Así se reduce el riesgo de que unas partes queden tiernas mientras otras siguen duras.

Estos son los pasos que tienes que seguir:

Calentar el aceite: utilizar una cantidad suficiente para cocinar las patatas de manera uniforme.

utilizar una cantidad suficiente para cocinar las patatas de manera uniforme. Añadir las patatas: i ncorporar los trozos con una pizca de sal y distribuirlos por la sartén.

ncorporar los trozos con una pizca de sal y distribuirlos por la sartén. Tapar el recipiente: colocar una tapa mientras se fríen, vigilando la temperatura para evitar que se quemen.

colocar una tapa mientras se fríen, vigilando la temperatura para evitar que se quemen. Remover de vez en cuando: comprobar que las patatas se cocinan de manera uniforme y no se pegan.

comprobar que las patatas se cocinan de manera uniforme y no se pegan. Comprobar el punto: retirarlas cuando estén tiernas y escurrir el exceso de aceite antes de mezclarlas con el huevo batido.

El tiempo necesario depende del grosor de las patatas, la cantidad que se cocine y la potencia del fuego.

¿Qué otros factores ayudan a conseguir una tortilla de patatas jugosa?

Tapar la sartén durante la fritura es un recurso que puede influir en la cocción de las patatas, pero no garantiza por sí solo una tortilla jugosa. La proporción entre patata y huevo también es importante.

Una cantidad insuficiente de huevo puede dar lugar a una mezcla más seca, mientras que un exceso puede dificultar que la tortilla conserve su forma.

Por otro lado, es tiempo de cuajado es relevante. Una cocción prolongada puede resecar el interior, mientras que un tiempo más breve permite conservar una textura menos hecha, siempre que se respeten las condiciones de seguridad alimentaria.

El secreto está en vigilar cada fase de la receta: controlar la fritura, comprobar que las patatas estén tiernas y ajustar el cuajado del huevo al resultado deseado. Y tú, ¿qué trucos utilizas para conseguir que la tortilla de patatas quede jugosa por dentro?