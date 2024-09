Estos son los perros favoritos de los ladrones: ten cuidado con estas razas

Ten cuidado con estas razas de perros, en España son las favoritas de los ladrones que no dudan en ir a por ellos. Nuestra mascota no tiene un valor económico, el infinito amor que nos da está por encima de cualquier cifra. Pero para los ladrones no dejan de ser unos números que pueden rentabilizar. Las autoridades alertan de los perros que se roban, cada vez más hay mascotas de este tipo, pero cuidado porque más allá de lo que son y representan, están los expertos en revender estos miembros de la familia que acaban en su gran mayoría saliendo del país.

Hay expertos en perpetrar este tipo de robos que no dudan en ponerse manos a la obra con una serie de elementos que son los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Proteger a nuestra mascota debe ser nuestra razón de ser, por lo que, dependiendo de la raza que tenga estaremos más o menos expuestos a que acabe siendo una de las mascotas que los expertos se encargan de robar o de poner sobre la mesa. Por lo que, al final, debemos estar atentos si tenemos más números que otros de que nos roben a nuestro perro.

Ten cuidado con estas razas

La raza nunca importa o casi nunca. Nos sentimos inmediatamente conectados con una mascota cuyo amor va mucho más allá de la propia apariencia física. Si no que podemos empezar a visualizar determinados elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

En tiempos de crisis, cada euro cuenta, incluso, el que procede de unas mascotas que deben ser tratados como los que son, seres vivos, aunque para algunos son objetos. Evitar un robo que afecte a nuestras mascotas es algo que debemos hacer y para conseguirlo, nada mejor que empezar a prepararnos.

Es momento de visualizar algunos cambios con ellos. Estar más pendientes si salimos a la calle y evitar dejarlos solos a merced de cualquiera que pase por la calle y los vea. Es más fácil de lo que parece robar un perro, especialmente si los tenemos en casa y están acostumbrados a las personas.

Pueden caer en los engaños de esas personas que quieren hacerse con un dinero con ellos, algo que nos privará de nuestra mascota. Las autoridades advierten de cuáles son las razas que más peligro corren, aunque en realidad, todos estamos expuestos a un posible robo.

Los perros favoritos de los ladrones son estos

El blog especializado en seguros para mascotas AON, no ha dudado en mostrar las razas que se roban más en nuestro país y en el mundo. Siendo las que acaban en malas por su belleza o cualidades, no es sólo cuestión de revenderse, sino de aprovechar estos animales para ganar dinero.

Tal y como nos indican: «En España la raza más robada es el galgo y los utilizados para la caza y los PPP como el Pitbull, el Staffordshire Bull Terrier y el American Staffodshire Terrier. En Estados Unidos es el Yorkshire Terrier en México los labradores, husky siberiano y Bulldog Inglés».

También nos dan algunos consejos para evitar estos robos que pueden ser cruciales para mantener a nuestra mascota cerca.

Los ladrones no tienen escrúpulos en cortarle la piel y extraer el microchip o arrancar su placa de identificación. Pero lo que puede ser oportuno es añadir una placa informativa de que el animal está castrado. Así, los ladrones podría perder el interés.

No te confíes, no dejes a tu perro suelto y mucho menos sin prestarle atención hacia dónde va y quién lo llama.

Evita visitar siempre el mismo parque, intenta no asentar rutinas, los ladrones de mascotas suelen estudiar antes los hábitos de su víctima. No bajes la guardia pensando en que, si tu perro es mestizo, no será motivo de robo. Como hemos dicho, pueden utilizarlo para peleas.

No dejes a tu perro en el coche solo, atado fuera de una tienda o similar. Los ladrones de mascota no desaprovechan ninguna oportunidad por desgracia ese el motivo de que cada vez existen más granjas de explotación, sigue las peleas ilegales y otras injusticias.

Presta cuidado con los grupos de desconocidos y las pandillas. A veces los ladrones pueden ocultarse tras una máscara amigable. Mantén cuidado a quienes muestran demasiado interés en tu mascota. Podrías ser prudente ante personas de dudoso comportamiento mintiendo y comentando que el perro tiene una enfermedad congénita o algún defecto físico.

Es importante educar a nuestra mascota para que no se vaya con desconocidos o esté pendiente de extraños. Poder estar alerta ante cualquier situación extraña que llegue, será fundamental por su propia seguridad y para la tranquilidad de toda la familia. Todos estamos expuestos a un robo de este tipo.