Estos son los mejores restaurantes españoles de Europa, según Tripadvisor

Hay restaurantes de todo tipo y en Europa están algunos de los más representativos. No te pierdas entonces cuáles son los mejores restaurantes españoles de Europa, según dicta la web Tripadvisor.

Concretamente son los que están en la lista Travelers’ Choice 2022 Best of the Best y son los usuarios los que guían y recomiendan estos locales para comer o cenar. Si estás cerca, ya sabes dónde debes ir.

Los mejores restaurantes españoles de Europa

Por un lado, encontramos al de Martín Berasategui , que ocupa la cuarta posición de esta lista. Está en la Lasarte Oria, y define la cocina vasca de Berasategui que cuenta en su haber con 12 estrellas Michelin, siendo el chef español con más reconocimientos en la guía francesa.

Mientras que El Xato, en Alicante, está también dentro de los mejores de Europa, según Tripadvisor. Destaca que en sus platos tienen cocina de temporada con ese toque de la zona y también innovador que le han valido estar en esta y muchas otras listas

Estos son los The Best restaurants de Europa

Al margen de los españoles, la lista de Tripadvisor está encabezada por Old Stamp House, en Reino Unido, un restaurante de alta cocina que tiene a los usuarios de la web realmente cautivados.

El siguiente es Oro Restaurante, de Brasil, sito en Río de Janeiro. Aquí está presente la gastronómica brasileña y es importante también porque posee dos estrellas Michelin. En Italia hay locales de buen comer, es el caso de Madonnina del Pescatore y Ristorante Villa Crespi.

También destaca Les Plaisirs Gourmands, de Francia, con platos de la Borgoña; Sachi Heliópolis, de Egipto, con cocina mediterráneo-asiática seguido del Auberge Du Vieux Puits, nuevamente en Francia, que cuenta con Gilles Goujon, chef con tres estrellas Michelin.

Esta lista se completa con otros locales a tener en cuenta especialmente si vas a viajar. Está Paul Ainsworth at Number 6, en Reino Unido, La Colombe, de Sudáfrica;

Restaurante Origem , de Brasil; The Grove, y Sails Restaurant en Nueva Zelanda. Nuevamente encontramos un restaurante de Francia: Maison Pic , que resalta por sus tres estrellas Michelin; seguido de Ristorante Don Alfonso 1890, de Italia; Akira Back , de Tailandia; luego está por oden Maido, de Perú; Lahaina Grill, en Hawái; Chila, de Argentina; summer Pavilion, de Singapur; Tin Lung Heen, de China; y otros del país: Mandarin Grill + Bar; y el Restaurante 1621, que podemos encontrar en Colombia. Ahora ya sabes dónde debes ir si viajas por el mundo en busca de buena gastronomía.