Esto es lo que dice la ley sobre irse de concierto estando de baja por ansiedad

La baja por ansiedad se basa en unos supuestos que quizás hasta la fecha no habías tenido en cuenta y sobre todo antes de irse de concierto. Cuando una persona está de baja, legalmente no puede trabajar, ya sea por problemas físicos o mentales, ambas partes serán importantes.

Eso sí, hay que tener también en cuenta qué se puede hacer y que no, para no tener problemas con la empresa en la que se está trabajando y la que costea la baja mientras no se pueda trabajar.

Irse de concierto estando de baja por ansiedad

Las bajas médicas hoy en día tienen un contrapunto que debemos tener en cuenta, estamos ante un elemento que puede que tengamos sobre la mesa. Un detalle que se ha convertido en esencial es saber qué se puede hacer y qué no para no entrar en contradicción con la empresa.

Estamos ante una serie de elementos que son claves y que debemos tener en cuenta, antes que nada. Evidentemente, lo más importante es la salud de las personas, ya sea física o mental, por lo que, lo más importante es cuidarse y hacerlo de la mejor manera posible. Pero cuidado porque este tipo de elementos es el que marcará la diferencia más importante en cuanto a la relación con la empresa no se vea deteriorada.

Los planes de ocio, especialmente si ponen en riesgo la salud física o mental de la persona, están desaconsejados, siempre y cuando sea el especialista el que lo determine. Es decir, una persona con problemas mentales podrá hacer ejercicio, ya que se ha demostrado que es una de las formas de luchar contra determinadas dolencias como la ansiedad o la depresión. Pero, por ejemplo, el hecho de tomar alcohol, puede afectar a la medicación y al estado mental de la persona.

Algo que quizás acabe dando lugar a un problema mayor, ya que estaremos ante un ser que ha podido tener una recaída. De la misma forma que se desaconseja trabajar estando de baja, es algo que puede afectar a la recuperación y que no tendría ningún sentido, especialmente con la persona de baja y no pudiendo ir a trabajar a su puesto por este motivo. Otro foco de debate en el mundo del ocio, son las escapadas a conciertos, especialmente cuando se está de baja por ansiedad.

Esto es lo que dice la ley

La ley se basa en antecedentes que han puesto un caso real frente al juez. En este caso el de una trabajadora que fue despedida por la empresa después de ir de concierto el mismo día en el que se había cogido la baja por ansiedad. Un hecho que quizás hasta la fecha no se había producido.

Dicha empleada prestaba servicio a la empresa de 5 de la mañana a 1 de la tarde, cumpliendo así con su horario laboral. Esa misma mañana, sobre las 10, empezó a llorar y explicar que el trabajo le estaba causando un brote de ansiedad, por lo que se cogió la baja ese mismo día.

Era un sábado en el que dejaría de trabajar y el mismo día en el que se iría de concierto. Las redes sociales sirvieron de testigo de un hecho que acabó costándole el puesto de trabajo, aunque impugnó su despido, alegando que nada tenía que ir su actividad de ocio fuera del trabajo con la baja que se había cogido.

El final de este episodio se convertiría en un problema para la empresa. La cual, perdió la demanda, ya que según el especialista, ir de concierto no es un problema para aquellas personas que sufren ansiedad, sino más bien todo lo contrario, puede estar mejor de lo qparece relacionarse con otras personas, cantar o bailar, especialmente cuando se trata de un problema de salud mental.

Este cambio se ha convertido en un precedente, es decir, se toma este caso como referente a toda aquella empresa en la misma situación que se enfrenta a un caso similar, por lo que se necesita estar preparado para afrontar este cambio que puede suponer la reincorporación de una trabajadora que ya ha supuesto un antes y un después.

Un hecho que se ha convertido en un referente en el mundo de la legislación laboral que afecta a gran parte de los trabajadores de este país. Sin duda alguna estamos ante un elemento que debemos tener en cuenta qué se puede hacer y qué no cuando estamos llegando al punto de tener que coger una baja laboral por salud mental. Los problemas físicos son más visibles y fáciles de cuantificar, aunque los mentales cada vez más están presentes en el día a día de millones de personas. Este caso es todo un precedente que debemos tener en cuenta.