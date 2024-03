Esto es lo que dice el horóscopo de Esperanza Gracia para la semana según tu signo

Los primeros días de marzo nos traen la influencia de la la fase menguante, instándonos a cerrar ciclos y concluir asuntos pendientes. Según las predicciones de Esperanza Gracia, la independencia y el amor serán valores fundamentales en las relaciones.

¿Qué deparará esta semana para los signos del zodiaco (Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio) en el horóscopo?

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El Cuarto Menguante de la Luna marca el inicio de un nuevo mes y puede inspirarte a buscar cambios en tu vida. A pesar de los desafíos que puedas enfrentar, encontrarás las respuestas dentro de ti mismo. Es importante rodearte de personas positivas que compartan tu energía y te llenen de alegría y optimismo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Sal y diviértete, haz aquellas actividades que te apasionan. Es crucial hacer cambios que te permitan disfrutar del amor y vivir con más ligereza, dejando atrás las preocupaciones. Con tantas responsabilidades, es comprensible que te sientas abrumado. Necesitas encontrar un equilibrio para no dejar que las responsabilidades te agobien.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es importante reconocer que tu manera de actuar puede no ser del agrado de todos, pero es la elección que has hecho. Libérate de presiones y compromisos que no aportan valor y solo te desgastan. Vive la vida según tus deseos y convicciones, sin preocuparte por las opiniones de los demás, y mantén la coherencia entre tus pensamientos y acciones.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sigue adelante por el camino que has trazado para no perder los logros alcanzados hasta ahora. No te conformes y mantente activo para no estancarte en tus éxitos pasados. Debes aventurarte sin miedo en los cambios que la vida te presenta, ya que serán beneficiosos para ti.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Una actitud dialogante será lo más inteligente y te dará mejores resultados para hacer frente a una situación que te resulta complicada. Tendrás que actuar con tacto. Es el momento de salir de tu zona de confort para aventurarte y aprovechar las oportunidades que van a llegar.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía del Cuarto Menguante te brinda la fortaleza necesaria para poner fin a aquello que no te convence. Si estás considerando cambiar el rumbo de tu vida, el universo está de tu lado para que te atrevas a perseguir tus deseos. Esta semana se presenta como una oportunidad para cumplir algún anhelo que tengas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Aparecerán nuevas oportunidades y debes actuar según tu intuición. Con Marte y Venus muy bien alineados, tendrás la energía y el entusiasmo que necesitas para realizar tus deseos y poner en marcha tus iniciativas. Ve preparándote para tomar una decisión importante que marcará tu vida. Libérate de las presiones externas.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es el momento perfecto para finalizar tareas pendientes, asegurándote de cuidar cada detalle y atar los cabos sueltos. En el amor, se avecinan días de intensidad y la posibilidad de nuevas ilusiones. Confía en que tus deseos se materializarán, ya que la suerte está de tu lado y te llevará al éxito. Sigue tu instinto, porque en este momento tus posibilidades son infinitas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Dejar atrás recuerdos y experiencias del pasado que te condicionan es clave en estos momentos, sobre todo con la influencia del Cuarto Menguante en tu signo. Puedes sentir tensión por tener que atender asuntos pendientes o terminar tareas importantes, pero simplificar las cosas puede ayudarte a evitar complicaciones. Recuerda que es fundamental relajarte y distraerte para descansar de las preocupaciones.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los días 4, 5 y 6 serán auspiciosos gracias a la influencia de la Luna en tu signo, brindándote protección y ánimo para demostrar tu valía y capacidades. Sentirás que recuperas el protagonismo que habías cedido a las circunstancias y que todo vuelve a fluir en tu vida. Además, tu economía experimentará un buen momento, ya que recibirás consejos importantes de alguien que puede ofrecerte ayuda significativa.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El 7 y 8 de este mes serán días mágicos para ti, ya que la Luna transitará por tu signo, brindándote una nueva perspectiva de la vida. Aprovecha este período para innovar y transformar tu entorno. Venus y Marte están alineados en tu signo, abriendo el camino hacia el éxito. Es el momento perfecto para luchar por tus sueños y estar receptivo a los cambios, ya que obtendrás resultados excelentes.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con el Sol, Mercurio y Saturno brillando en tu signo, estás radiante y listo para hacer realidad tus proyectos. La energía del Cuarto Menguante te ofrece la oportunidad de resolver conflictos que habían estado condicionando tu vida. Al liberarte de las presiones externas, podrás actuar con total libertad. Escucha tu voz interior y vive plenamente el presente, dejando atrás las cargas del pasado.