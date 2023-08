Este es el pueblo del norte de España por el que no circulan los coches

Hay variedad de zonas rurales que no te puedes perder porque ofrecen máximo encanto. Si buscas un lugar para desconectar, debes entonces conocer el pueblo del norte de España por el que no circulan los coches. Sí verás los de los vecinos, como es normal, pero nada más. Aseguramos desconexión total.

Ubicado en Cantabria, tienes un lugar para una escapada en la que sólo el sonido de los pájaros te acompañará para descubrir mucho más.

Descubre el pueblo del norte de España por el que no circulan los coches

Hablamos de Bárcena Mayor, un bonito pueblo con pocos habitantes que posee los encantos del norte y variedad de paisajes que descubrir.

Sin coches en circulación

Una de las cosas que más llama la atención del lugar, además de su gran belleza, es que no podrás circular por el interior del pueblo con el coche. No es que no vayas a poder llegar hasta él, eso sí, pero deberás dejarlo en el parking municipal para seguir tu ruta andando donde sea. Los que sí pueden circular por él son los coches de los vecinos.

Casas peculiares

Además hay muchas cosas que hacer en este rincón. Verás sus casas con una arquitectura sin igual y bien distinta. Porque en este pueblo rústico, que está en el corazón de la reserva del Saja, hay casas típicas de la zona, que, según nombra Turismo de Cantabria, una gran parte fueron construidas en época fernandina, con fachadas orientadas al mediodía o al Oriente, flanqueadas por cortavientos y de dos pisos, el inferior con portalada y el superior con las balconadas típicas.

Qué ver

Este pueblo tiene un importante patrimonio histórico. Y sus casa y lugares se definen por una característica arquitectura montañesa, algo que le dio su declaración como conjunto histórico-artístico en 1979.

Como el casco central es peatonal, puedes ir a todos los lugares andando y viendo en fantástico paisaje de la zona. Además, está la iglesia, con la advocación a Santa María, es del siglo XVII y tiene un interesante retablo barroco del siglo XVIII.

Zonas verdes

Y bien cerca hay entornos naturales de importante interés. Es el caso de la Reserva Nacional de Caza del Saja con el parque natural de Saja-Besaya. Uno puede subir hasta el Alto Abedules, o hacer excursiones en sus alrededores.

Cómo llegar

Según turismo de Cantabria, se puede ir desde la carretera entre Cabezón de la Sal y Reinosa hay que tomar una desviación, pasado Fresneda, que termina en el pueblo.