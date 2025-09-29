En este pequeño pueblo puedes tener casa con piscina climatizada por menos de 300 euros

Vivir en una casa con piscina climatizada por menos de 300 euros puede ser un sueño que se hará realidad en este pequeño pueblo. Los Ayuntamientos hacen lo imposible para conseguir más habitantes en zonas de España que no reciben nuevos inquilinos. La llegada de personas que formen su proyecto vital en esos municipios es vital. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de detalles que serán claves y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Son tiempos de aprovechar al máximo determinados elementos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser los que nos ayudarán a cumplir con nuestros sueños. Podemos tener más por menos, con la ayuda de una serie de situaciones que serán las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Este tipo de ofertas puedes acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, en lo que realmente estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave.

En este pequeño pueblo puedes tener una casa con piscina

Puede que tu dinero te dé mucho más en cualquier pueblo de los que hay por España. Allí puedes encontrar casas que pueden estar a la venta desde 9.000 euros, con reformas para hacer. Pero si cuentas los metros cuadrados y la tranquilidad que tendrás en él, merece la pena invertir un poco más en este tipo de elementos.

Podremos descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos para analizar nuestras finanzas. Trabajar desde casa permite ampliar las posibilidades de crear un proyecto vital desde cualquier parte del país.

Incluido este pueblo que ofrece casas por 3.000 euros al año, un precio que permite ahorrar un poco y disfrutar una de las partes de nuestro país que sufre las consecuencias de convertirse en un lugar en el que no hay gente. Aprovechar cada euro, sin renunciar a esa vida que queremos descubrir.

Todo puede ser posible cuando estamos ante una España vaciada que tiene ofertas realmente sorprendentes para conseguir que los pueblos recuperen el esplendor. Puedes tener una casa hasta con piscina climatizada cerca por un precio que te costará creer.

Por menos de 300 euros tienes esta casa

Esta casa puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en lo que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Buscar un lugar en el que vivir por muy poco dinero, siempre y cuando estemos dispuestos o obtener un plus de buenas sensaciones.

Este tipo de anuncios publicados en el BOPS puede darnos una idea de lo que se busca en este tipo de municipios: «Aprobado por el Ayuntamiento de Suellacabras expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para adjudicar, mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, el arrendamiento de las viviendas de propiedad municipal sitas en Calle Real números 2 Bis y 6 de Suellacabras, dentro de las medidas de fomento de la disponibilidad de vivienda en régimen de alquiler para fijar población en el municipio».

Las condiciones de este arrendamiento: «cada vivienda 3.000 euros anuales mejorables al alza». Los criterios que tendrán en estos días para otorgar este tipo de viviendo son los siguientes, siguiendo la misma aplicación:

Mejora al alza del precio de arrendamiento: De 1 hasta 30 puntos: Un punto por cada

50 euros que se incremente el precio de renta anual ofertado.

Por personas que van a residir en la vivienda: se otorgarán 5 puntos, hasta un máximode 10 puntos, por cada persona integrante de la unidad familiar o de convivencia del solicitante que vaya a empadronarse de resultar adjudicatario el candidato:

Candidato: 0 puntos (el empadronamiento en el municipio es obligatorio)

1 persona más además del candidato: 5 puntos.

2 personas más además del candidato: 10 puntos.

No se admitirá la residencia habitual de más de tres personas en cumplimiento del límite establecido de una superficie útil mínima de, al menos, 15 m² por persona.

Son tiempos de aprovechar cada uno de los elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de buscar un tipo de casa que se adapte a nuestro día a día. Vivir en un pueblo de Soria puede ser una realidad si lo que queremos es un cambio de vida en el que el precio de la vivienda no será un problema, sino todo lo contrario. Obtendremos una vivienda grande por mucho menos de lo que parecerá, es cuestión de buscar una oferta.