Este edulcorante podría estar relacionado con la mayoría de infartos e ictus

Una reciente investigación ha descubierto que uno de los edulcorantes que más se consumen podría estar relacionado con la mayoría de infartos e ictus. Nos estamos refiriendo al eritritol, un alcohol de azúcar que se usa como edulcorante a base de frutas y alimentos fermentados, y cuyo consumo excesivo podría estar relacionado con un mayor riesgo de experimentar complicaciones cardíacas, como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

El edulcorante que podría ser riesgo de infarto e ictus

La alarma la ha dado un estudio publicado en la revista Nature Medicine. La investigación fue realizada por científicos de la New Cleveland Clinic. El equipo, dirigido por Stanley Hazen, evaluó datos de unas 4000 personas en los Estados Unidos y Europa, observando los niveles de eritritol en sangre y la probabilidad de experimentar eventos cardíacos adversos potencialmente mortales. Al mismo tiempo, los investigadores examinaron los efectos de agregar el edulcorante en muestras de sangre o plaquetas aisladas. Los resultados, informan los autores, mostraron que el eritritol promovió la formación de coágulos.

«Los edulcorantes como el eritritol han ganado popularidad rápidamente en los últimos años, pero se necesita más investigación sobre sus efectos a largo plazo», dice Hazen. Las enfermedades cardíacas, comentan los científicos, son la principal causa de muerte en todo el mundo. Los productos sin azúcar que contienen eritritol a menudo se recomiendan para las personas que luchan contra la obesidad, la diabetes u otros síndromes metabólicos, pero al mismo tiempo, este grupo de población tiene un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

El etrinol se obtiene de la fermentación del maíz

El eritritol, que se produce a través de la fermentación del maíz, no tiene regusto, no tiene calorías y es un 70 % más dulce que el azúcar, de ahí que se haya convertido en uno de los edulcorantes más vendidos. Cuando el organismo no lo metaboliza correctamente, entra en el torrente sanguíneo y se elimina por la orina. Los organismos reguladores consideran que el edulcorante es seguro, pero los autores del estudio ahora realizado, enfatizan la importancia de realizar más investigaciones para confirmar los hallazgos en la población general.

«Nuestro trabajo – explicó Hazen – muestra que el eritritol podría permanecer en el torrente sanguíneo durante varios días a niveles superiores a los umbrales considerados seguros para el riesgo de coágulos».

Para el investigador será fundamental «realizar más investigaciones para evaluar la seguridad de los edulcorantes artificiales en general, especialmente entre las personas asociadas con una mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular experimental a las que recomendamos consultar siempre a un nutricionista dietista para identificar las opciones más saludables para su dieta».