Estas son las mejores playas de Los Ángeles

Los Ángeles es una ciudad que deberíamos visitar al menos una vez en la vida, y eso se debe a su maravillosa historia, sobre todo en torno a la industria cinematográfica norteamericana. Pero eso no quiere decir que aquel sea el único atractivo por el que miles de turistas llegan cada temporada hasta esta parte de California. En general, la mayoría lo hace para disfrutar de sus playas. Por esto queremos saber cuáles son las mejores playas de Los Ángeles.

Desde aquella mención al California Dreamin’ que cantaban The Mamas & The Papas, siempre se ha asociado a esta localidad como el destino donde podemos hacer realidad todos nuestros sueños. Al menos para los amantes de la arena y el mar, no quedan dudas de que tal promesa se cumple.

Las mejores playas de Los Ángeles

La ciudad es sinónimo de surf y uno de los lugares más codiciados por quienes realizan esta actividad, por esto un buen porcentaje de los viajeros que llegan cada año lo hacen justamente para poder subirse a sus olas y convivir con otros que comparten ese hobby.

Venice Beach, cosmopolita

Conocida internacionalmente por sus canales, los mismos que justifican el nombre que alude a la increíble Venecia, en Venice Beach nos encontramos con un paseo marítimo donde solían reunirse aquellas celebridades que habitaron la ciudad en las décadas del 50 y 60.

La principal característica de este sitio es la diversidad cultural reinante, así que debes alojarte cerca de allí si lo que más te interesa es relacionarte con personas de diferentes etnias, religiones, etc.

Manhattan Beach, lujo bajo el atardecer

De las zonas más exclusivas de todo Los Ángeles. Manhattan Beach es “una playa de película”, nunca mejor dicho. Más allá de lo caro que puede ser hospedarse en sus inmediaciones, vale la pena cada céntimo por la perla de South Bay, como denominan los locales a uno de los arenales distintos de la ciudad que destaca por su tranquilidad y un monumento histórico de gran antigüedad.

Santa Mónica, un clásico de todos los tiempos

Ésta no sólo es una playa fascinante sino también el punto exacto en el que termina la Ruta 66 que recorre los Estados Unidos de una costa a la otra, por lo que constantemente te puedes topar con aventureros que comenzaron su travesía hace varios meses.

Santa Mónica se extiende desde Will Rogers hasta Venice Beach, y en sus más de tres kilómetros fueron filmadas algunas de las series más icónicas de los 90, como Los vigilantes de la Playa.