Esta es la razón por la que tu desodorante no te está funcionando: lo has hecho mal siempre

La higiene personal es importante. Sin embargo, no basta con ducharse para evitar los malos olores, es necesario recurrir a desodorantes y antitranspirantes. Pero cuidado: el uso inadecuado de estos productos podría tener consecuencias desagradables y de hecho vamos a desvelarte a continuación, la razón por la que tu desodorante no te está funcionando y el motivo por el que lo has hecho mal siempre.

El error que hace que tu desodorante esté fallando

No oler bien, especialmente cuando está en contacto con otras personas, puede crear una gran incomodidad. Para poner fin a las situaciones embarazosas, debes usar desodorante pero además has de saber cuándo usarlo ya que parece que está ahí el fallo que todos cometemos.

Ha sido un vídeo de TikTok que ya se ha viralizado el que habría revelado el error que hace que el desodorante nos falle o que de hecho, no aguante en nuestra piel.

El vídeo ha sido publicado en la cuenta de @farmaceuticofernandez, un farmacéutico que arrasa en redes con sus consejos y que en el caso del desodorante ha sorprendido a todos al explicar que no deberíamos seguir aplicándolo tras habernos duchado o después de entrenar.

Según cuenta, los desodorantes y antitranspirantes no son eficaces si tenemos la piel mojada, por lo que tenemos que evitar usarlos cuando estamos recién duchados o sudando. De hecho revela algo que habrá dejado a más de uno perplejo: el uso se debe hacer por la noche antes de acostarnos.

El motivo no es otro que el rendimiento que es más eficaz es mejor cuando la piel está seca. Así que, para que tu desodorante funcione y te dure más tiempo, debe aplicarse por la noche, antes de dormir. De esta forma podrá entrar en los poros de la piel y durar más porque no corre el riesgo de ser eliminado por el sudor generado a lo largo del día.

Un consejo que como decimos habrá pillado a más de uno por sorpresa pero que recomiendan varios expertos y no sólo este farmacéutico. Sin embargo, también suele recomendarse que en el caso de querer usarlo por la mañana, lo mejor es que una vez salgas de la ducha, es buena idea esperar unos minutos antes de rociarlo.

Ahora ya sabes en qué momento debes usar tu desodorante para garantizar su eficacia y aunque la solución te sorprenda bastará con ponerla a prueba para ver si nos resulta o no.

Te dejamos el vídeo que como decimos, ya se ha hecho viral: