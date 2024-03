Esta es la ciudad más maleducada de España

La ciudad más maleducada de España quizás te acabe sorprendiendo en todos los sentidos, siendo la que marque una diferencia importante en cuanto a educación. Los datos de esta lista se han obtenido a través de una encuesta con varias ciudades, algunas de ellas quizás te acaben sorprendiendo.

No se trata de ser más o menos educado, sino de tener unos comportamientos que pueden ser considerados erróneos en muchos aspectos. Por lo que este ranking simplemente forma parte de este tipo de elementos que acabarán siendo los que empujen a algunas ciudades a esta posición.

La ciudad más maleducada de España

La educación en España es uno de los elementos que está sobre la mesa. Ya sea a través de un tipo de enseñanza que parece que en algunos puntos del país está recibiendo las peores críticas y resultados posibles, pero también a nivel de la manera de hablar de comunicarse o expresarse.

Hay algunas expresiones que suelen ser peores de lo que esperábamos, un tipo de elementos que acabarán siendo lo que marquen la diferencia. La manera de hablar puede ser lo que influya en esta lista elaborada a través de Preply. Se han puesto sobre la mesa algunos elementos que han acabado siendo los que marquen esta línea roja en la educación.

Las ciudades de España más maleducadas de España es una lista que se ha creado a través de entrevistas a: “a más de 1500 residentes de 19 áreas de España y se les ha preguntado con qué frecuencia se encuentran con un comportamiento maleducado, su opinión sobre dar propinas, y quiénes creen que son los más maleducados, la gente de allí o los de fuera.”

Por lo que a través de estas conclusiones que quizás nos sorprendan, por lo que la misma web de Preply ha dado con unos elementos que quizás nos dejen con la boca abierta. Según este estudio:

Las tres ciudades más maleducadas de España de acuerdo a sus propios residentes son Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante-Elche.

Entre los comportamientos más maleducados de España se encuentra estar todo el rato al teléfono y no dejar pasar a otros coches cuando hay tráfico.

A Coruña-Oleiros-Arteixo y Alicante-Elche son las ciudades que cuentan con el mayor número de comportamientos maleducados, clasificados de mayor a menor.

Según nuestras conclusiones, Vigo es la ciudad más educada.

Los vallisoletanos son los más generosos.

Esta es la lista de las ciudades más maleducadas de España

La lista realizada a través de este estudio quizás nos sorprenda y deje una serie de conclusiones sobre la mesa que no esperábamos. Teniendo en cuenta que esta lista de maleducadas se refiere a acciones cotidianas. De esta manera tenemos algunas ciudades en las que la percepción de estos hechos cotidianos puede ser peor de lo que pensábamos.

Siguiendo este estudio de la web de Preply, no hay duda alguna sobre las ciudades de España que son más maleducadas.

Santa Cruz de Tenerife Granada Alicante-Elche San Sebastián Bilbao Palma de Mallorca Barcelona Málaga Valladolid Madrid

Según el mismo estudio hay una serie de gestos de las personas que viven en ellas que acaba transformando este lugar haciendo que algunos gestos sean especialmente perjudiciales para las personas. Este tipo de elementos que provocan esta oleada de maleducados que ha hecho subir a puntos de España que quizás no esperabas se traduce en gestos como.

Estar todo el rato al teléfono en público: San Sebastián

No dejar a otros coches pasar cuando hay tráfico: Granada

No bajar la velocidad cuando se conduce cerca de zonas peatonales con viandantes: Santa Cruz de Tenerife

Montar bullicio en público: Santa Cruz de Tenerife

No acoger a forasteros: San Sebastián

Ver vídeos en público: Murcia-Orihuela

Hablar con el altavoz en público: Bilbao

Bloquear el lenguaje corporal: San Sebastián

No respetar el espacio personal: Alicante-Elche

Ser maleducado con el personal de servicio: Granada

No dejar propina: San Sebastián

Saltarse la cola: Granada

Estos son pequeños detalles que son de mala educación, aunque quizás no nos demos cuenta de ello. Por lo que, es importante estar muy pendiente de cada uno de ellos y alejarnos de nuestro día a día. La educación no solo es un título, sino que va más allá, hay personas muy formadas que no dudan en romper con alguna de estas normas que tenemos sobre la mesa.

Para convivir en estas ciudades es importante estar muy pendiente de lo que acaba pasando a través de ellas. Pararnos un poco a reflexionar, sabiendo qué es lo que pasa en estos pequeños gestos que son los que marcan una diferencia importante. En esta lista de ciudades más maleducadas descubriremos cuáles son las más o menos educadas en función de esta encuesta de una web de referencia.