Una española encuentra aceite de oliva en Reino Unido y la cosa no sale bien

El precio del aceite de oliva virgen extra, un producto básico de la cocina mediterránea, está en el centro del debate, ya que ha experimentado un constante aumento en los últimos meses. Actualmente, el precio por litro ronda los 10 euros. En contraste, algunos españoles que viven o están de viaje en el extranjero comparten en redes sociales el precio de este producto en otros países, y aquí es donde surge la polémica.

Recientemente, la usuaria @LaVecinaCotill3 ha compartido una fotografía en un supermercado de Lidl en Londres que no ha tardado en hacerse viral. «Aceite de oliva en Londres, £4,99 el litro. Embotellado en Antequera. Nos toman el pelo», ha escrito junto a una serie de imágenes en las que se ve que el aceite de oliva vale unos 5,80 euros al cambio.

Como era de esperar, la publicación ha hecho que muchos españoles reaccionen. La mayoría lo han hecho con incredulidad, sin entender cómo el aceite de oliva de España puede ser más barato en el extranjero. Claro que también hay quienes se han fijado en un detalle: el aceite de oliva no es virgen ni tampoco virgen extra.

Así, la usuaria ha subido otra imagen del mismo supermercado en la que se ve que el litro del aceite de oliva virgen extra cuesta £5,19 el litro, aproximadamente 6 euros al cambio.

Ante el revuelo generado, la usuaria @milaea90 proporcionó una explicación adicional, señalando que el aceite de oliva en las fotos corresponde a reservas que se mantienen en stock fuera de España debido a una menor demanda que la existente en el país. Indicó que se trata de aceite de años anteriores y no producido recientemente, lo que, sin duda, podría aumentar su precio de venta actual. Esta aclaración añadió un matiz importante al debate en redes sociales sobre el precio y la procedencia del aceite de oliva.

Qué cansancio este tipo de tuits…

1. No es AOVE (aunq en respuestas veo qsí ha puesto fotos de, así q ⬇️)

2. En etiqueta debería especificar la campaña en la q fue recogida esa aceituna y si no ⬇️)

3. Mirad fecha de caducidad y veréis que no se trata de esta campaña ⬇️ https://t.co/8p6Cox6vmm

— Mila (@milaea90) January 14, 2024