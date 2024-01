Un TikToker de 40 años se hace viral por salir de fiesta con adolescentes y cuenta cómo han cambiado los botellones

En un vídeo de TikTok, el usuario @robeciraptor ha compartido su experiencia al asistir a una fiesta de adolescentes, a sus 40 años, en lo que él llama «la fiesta del sobrino» de su mejor amigo. Comienza mencionando el botellón a tres grados, señalando que aunque ha vivido esa experiencia en el pasado, ahora los jóvenes tienen una logística más avanzada. Mientras él usaba una chaqueta que apenas abrigaba, todos en la fiesta llevaban North Face, mostrando un cambio en el equipamiento para hacer frente al frío.

En su relato, @robeciraptor destaca diferencias entre las fiestas actuales y las de su juventud. Señala que ahora los jóvenes no beben en botellas cortadas, sino que utilizan vasos y marcas reconocidas, mientras que antes solían preparar calimocho en bolsas. Además, resalta la presencia masiva de la tecnología en estos eventos, mencionando que apenas 20 minutos después de llegar, los asistentes propusieron grabar un TikTok. Una chica, sorprendida por su edad, se acercó preocupada por si conocía la plataforma, llegando incluso a pensar que él tenía 400 años.

El hombre se ofreció para grabar a los jóvenes, ya que se sentía «avergonzado» de aparecer en los vídeos. Sin embargo, fue grabados en 14 ocasiones hasta que todos estuvieron de acuerdo con el resultado. Cuando le pidieron reproducir música en su coche, una chica expresó su descontento con las opciones y prefirió usar su propio teléfono. Esta situación refleja la brecha generacional, ya que la joven asumió que él no sabría cómo conectar un teléfono al sistema del coche.

El usuario comenta que los jóvenes fuman menos que en épocas pasadas, aunque siguen consumiendo alcohol en cantidades similares. Durante la noche, le confundieron dos veces como personal de seguridad. En cuanto la socialización, menciona que en su época, conocer gente nueva ocurría en las discotecas, mientras que ahora los jóvenes se divierten principalmente con sus amigos y, posteriormente, interactúan con otros a través de redes sociales los domingos cuando se recuperan de la resaca.

Por último, destaca la presencia constante del móvil, observando que durante la fiesta, alrededor del 80% de los jóvenes estaban pendientes de sus teléfonos e incluso intercambiaban mensajes entre ellos, lo que representa un cambio significativo en comparación con el pasado.

¿Se puede beber en la calle?

El botellón se refiere a reuniones en espacios públicos, como parques o calles, donde se consume alcohol. Esta práctica es común y puede ser resultado de los altos precios del alcohol en bares y pubs, junto con las restricciones para menores en lugares de hostelería. Muchos jóvenes optan por esta opción más económica y accesible para socializar con amigos, pero conlleva sanciones legales y multas.

No es legal consumir alcohol en espacios públicos,una norma vigente desde 1992. Esta restricción se aplica tanto a menores como a mayores de edad, conllevando una sanción administrativa que implica una multa. Aunque no existe una ley estatal al respecto, cada comunidad autónoma regula estas normativas y decide el tipo de sanción y su cuantía según el caso particular. Además, cualquier persona puede denunciar esta conducta contactando a las autoridades pertinentes, lo que puede resultar en una multa por consumir alcohol en la vía pública.

Sin embargo, recibir una multa por beber en la calle requiere pruebas concretas para demostrar que alguien está cometiendo este acto. Por ejemplo, si un joven está reunido con amigos pero no tiene ningún vaso o copa en la mano, no se puede probar su participación en el botellón. Incluso si tiene un vaso con líquido, se debe confirmar que es alcohol y no un refresco común. El derecho a la presunción de inocencia, según el artículo 24 de la Constitución Española, implica que no será suficiente la testificación del agente sin pruebas fehacientes.