En apenas un par de semanas desde su estreno, ‘El Juego del Calamar’ se ha convertido en un rotundo éxito en Netflix, y va camino de convertirse en la serie más vista en la plataforma en toda su historia. Sin embargo, del mismo modo que ocurre en cualquier producción audiovisual, «El Juego del Calamar» tiene varios errores que algunos fans han detectado.

Error de identificación

En la serie, todos los participantes tienen un chándal de color verde con su número de identificación bordado en la chaqueta. Pues bien, cuando algunos de los concursantes mueren en las pruebas, el número de identificación que aparece en el panel del líder no coincide con el de ellos.

Por ejemplo, quien lleva el chándal con el número 061 es una mujer, mientras que en el panel del líder aparece un hombre con ese número. Ocurre lo mismo con los concursantes 088 y 331.

Jugador de 124 años

Uno de los errores más notorios de ‘El Juego del Calamar’ es que el jugador 013 tiene nada más y nada menos que 124 años. En el capítulo siete, este participante demuestra sus habilidades para diferenciar los tipos de vidrio. Una ventaja que hace que el líder revise sus datos personales. En el panel se puede leer que nació en 1897.

Paraguas

En el paraguas que aparece al principio del juego, cuando los concursantes tienen que elegir la figura, la línea inferior es recta. Sin embargo, cuando el protagonista, Seong Gi-hun, tiene que cortar una galleta en forma de paraguas, pero éste es puntiagudo.

Smartphone

Y, por último, en el episodio nueve de ‘El Juego del Calamar’, aparece en escena con un teléfono Samsung S7. Pero, cuando llega al aeropuerto, su teléfono en el Samsung S3.

Sobre la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’, Hwand Dong Huyk, el creador de la serie, ha hablado con «Variety» y ha dicho lo siguiente: «No tengo planes bien desarrollados. Me canso solo de pensarlo. Pero, si la hiciera, no la haría solo. Me plantearía usar una sala de guionistas y me gustaría contar con directores experimentados».

Por ahora Netflix no ha confirmado la segunda temporada de la serie, pero todo hace pensar que lo hará en las próximas semanas. De ser así, los nuevos episodios no llegarán hasta principios de 2023.