El error que cometemos todos y está destrozando tu habitación según una arquitecta: «Colocar la cama…»

Existe la creencia de que el diseño del dormitorio es única y exclusivamente cuestión de estética. Pero, según confirman varios expertos, afecta directamente al descanso y el bienestar. La forma en que están distribuidos los muebles (especialmente la cama), los elementos decorativos y la iluminación influye en gran medida en la calidad del sueño. En este contexto, la arquitecta Emma Guillén, cofundadora de Promociones Morena y creadora de contenido sobre arquitectura y decoración, ofrece una serie de recomendaciones claras sobre cómo decorar la habitación y cuál es el error que deberías evitar.

Sin lugar a dudas, la cama es el elemento más importante del dormitorio, y su ubicación determina la disposición del resto de muebles. Emma Guillén insiste en la importancia de buscar comodidad y estética a partes iguales, y señala un error muy frecuente: «En un dormitorio, es un error colocar la cama en la misma pared que la puerta de acceso, ya que tendremos una mala circulación». La arquitecta propone situar la cama frente a la puerta, «dejando la ventana a un lado», para «mejorar la circulación y la sensación de seguridad y descanso».

¡No cometas este error en tu habitación!

En dormitorios tipo suite, Emma sugiere evitar la pared más larga si da a un pasillo de entrada, ya que reduce privacidad y limita la organización del espacio. La alternativa ideal es colocar la cama en la pared más corta, alejándola de la puerta para «ganar almacenamiento y privacidad». Una técnica que Emma utiliza en algunos proyectos es el cabecero en formato murete, que actúa como separación visual entre la zona de descanso y el resto de la habitación.

Es fundamental mantener un pasillo libre entre la puerta y la cama para facilitar el tránsito dentro de la habitación, especialmente si ésta es pequeña, y generar sensación de amplitud. Otro consejo de la arquitecta es no pegar la cama completamente a la pared lateral si no se trata de un muro corto, ya que esto puede limitar la movilidad alrededor de la cama y dificultar la limpieza.

La iluminación: suave y estratégica

La iluminación del dormitorio juega un papel fundamental. Emma Guillén desaconseja colocar luces directamente sobre la zona de descanso, como lámparas de techo, tal y como recoge Revista Interiores. En su lugar, recomienda:

Iluminación indirecta sobre el cabecero para crear un ambiente acogedor.

Puntos de luz en mesitas de noche, ideales para lectura o tareas nocturnas.

Luz dentro del armario o vestidor, que facilita la organización sin alterar la atmósfera del dormitorio.

Según la arquitecta: «Si ponemos puntos de luz en el armario, a los pies de la cama y sobre el cabecero un poco de iluminación indirecta, tendremos un espacio muy acogedor».

Otros errores frecuentes

Más allá de colocar la cama en la misma pared que la puerta de acceso, la arquitecta señala otros errores que también son comunes y afectan a la calidad del descanso y la sensación de bienestar dentro de la habitación.

Colocar espejos frente a la cama puede generar inquietud y romper la armonía del espacio. Del mismo modo, saturar la habitación con muebles innecesarios limita la circulación, reduce la sensación de amplitud y crea un ambiente cargado que puede interferir con el descanso. La iluminación también merece atención especial. Emma advierte que los puntos de luz inadecuados, como lámparas de techo directamente sobre la cama o luces muy intensas y directas, pueden afectar negativamente a la calidad del sueño.

Principios clave para un dormitorio armonioso

Al seguir estos principios y evitar errores comunes, como colocar la cama frente a la puerta, es posible mejorar la circulación y aumentar la privacidad. De esta manera, el dormitorio no sólo es un espacio agradable desde el punto de vista estético, sino también acogedor y funcional, donde priman el bienestar y la relajación.