Duro aviso de una experta: vas a dejar de usar la freidora de aire desde ya

La freidora de aire puede tener los días contados, una experta pide retirarla de forma inmediata por su peligrosidad. Este electrodoméstico ha cambiado la vida de muchas personas, pero eso no quiere decir que debamos tenerlo en todas las casas. Es un elemento que ha hecho popular a base de recetas, influencers y expertos que han apoyado la llegada de un elemento que debe ayudarnos a mejorar una salud muy tocada por una mala alimentación. Somos lo que comemos con o sin freidora de aire.

Los expertos no dudan en admitir lo que nos ha traído este elemento. Una forma de conseguir eliminar el exceso de aceite con el que cocinamos. Justamente ha llegado cuando el aceite estaba más caro y eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de lo que invertimos. Podremos ahorrar dinero que acabará materializándose en una freidora de aire que se pagará solo con los euros que ya no vamos a gastar en aceite. Para nuestro bolsillo, pero también para unas calorías que pueden acabar siendo las peores enemigas posibles, hay que buscar la manera de encontrar un equilibrio entre las recetas que usábamos y las que creamos con este elemento.

Vas a dejar de usar la freidora de aire desde ya

Hoy mismo puedes dejar a un lado un electrodoméstico que quizás te ha dejado en tu cocina un hueco enorme. Por lo que deberemos empezar a cuidarnos un poco más con la ayuda de un sistema que quizás no sea tan perjudicial. Según la Boticaria García, las freidoras de aire no son tan buenas como parecen.

A esta experta que conocimos con la pandemia, hablando de virus y de como prevenirlos, ahora la vemos convertida en un referente en el mundo de la nutrición. Explica cómo comer bien a través de los libros, pero sobre todo nos expone una serie de elementos que debemos tener en cuenta.

Es importante conocer en primera persona lo mejor de unos alimentos que acabarán acompañándonos en este recorrido hacia un cambio de peso que todos podemos poner en práctica, especialmente si nos preocupamos de seguir unos consejos como los de esta experta que no duda en darnos lo mejor. Este tipo de elementos serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos y se convertirán en el mejor aliado de un día a día cargado de oportunidades.

El duro aviso de una experta es este

El día a día requiere de un tiempo que debemos invertir de la mejor manera posible. No queremos gastar energía en algo que quizás no nos proporcione la misma felicidad. Comer bien, puede convertirse una odisea que debemos empezar a controlar con la ayuda de unos detalles que son fundamentales.

La freidora de aire elimina una gran cantidad del aceite que nos acompaña. Los fritos son una manera rápida, pero no eficaz de cocinar. Aporta muchas calorías de la mano de unos rebozados o de unos ingredientes que en general no son nada sanos. No importa cómo los cocines, las calorías y las grasas que aportan son enormes.

Por lo que debemos empezar a prepararnos para lo mejor de la mano de una serie de alimentos que son mejores. Las patatas fritas, aunque estén cocinadas con menos aceite, no dejan de ser patatas, al igual que las croquetas de cocido o de jamón o el queso frito que aporta una cantidad de grasas enorme.

La sensación de que comemos sano con alimentos que se cocinan en esta freidora de aire es algo que puede acabar siendo fundamental. Hay algunos detalles que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. El hecho de que tarde más en cocinar determinadas recetas es un problema para tu bolsillo, en una factura de la luz que puede crecer.

Pero lo que también resulta peligroso es el hecho de que se trata de un tipo de cocina que acabará siendo la que nos haga no cocinar otros alimentos. Es decir, la comodidad y el hecho de que no ensucia nos hace perdernos unas verduras al vapor o un pescado cocinado que puede ser mucho más saludable que esas croquetas cocinadas en freidora de aire.

Todo es su justa medida es bueno. Por lo que si comemos demasiados fritos en este electrodoméstico podemos tener un serio problema. Un elemento que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante, no es la herramienta en sí lo que resulta peligroso, sino los alimentos que cocinamos en él y sobre todo los que no cocinamos.

Ha llegado el momento de poner rumbo a un cambio en la forma de cocinar, apostando claramente por una freidora de aire que debe hacernos la vida más sencilla de la mano de este tipo de elementos esenciales.