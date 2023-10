Duda resuelta: esto es lo que dice la ley sobre meter comida de fuera en los cines

La ley tiene una opinión muy clara sobre meter comida de fuera en los cines o no, estamos ante una norma básica que se debe cumplir. Ir al cine es casi un privilegio, especialmente en estos tiempos en los que cada euro cuenta. En este momento, nos enfrentamos a una lucha diaria por llegar a final de mes de la mejor forma posible. Por lo que, es importante estar al día de unas normas que nos benefician y que son claves. Quizás ahora podremos ir más al cine.

Esto es lo que dice la ley sobre meter comida de fuera en los cines

Traernos nuestras palomitas y chucherías de casa nos puede ahorrar un buen pico, especialmente si vamos con nuestra familia al cine. No solo la entrada de 6 euros de media, sino también lo que comemos o bebemos en el cine, suma en esta escapada que de low cost no tiene nada de nada.

Durante los últimos tiempos, ir al cine se ha convertido en un lujo para el que no todos tenemos el bolsillo preparado. Necesitamos hacernos con el precio más bajo posible, no solo acudiendo al cine el día del espectador, en el que podremos ahorrarnos casi la mitad de la entrada, sino también consiguiendo un poco más con la ayuda de una comida y bebida que fuera del cine cuestan mucho menos.

La gran duda de todo amante del cine y espectador que quiere no gastar tanto al salir, pero es un enamorado de la gran pantalla, es saber si se puede o no, entrar comida. Un elemento que pueden prohibirnos o quizás no. La ley permite entrar comida y bebida, por lo que hacerlo, no incumple ninguna ilegalidad.

Eso sí, se debe ser lo más respetuoso posible, a la hora de hablar con las otras personas que trabajan en el cine o que nos pueden llamar la atención. Se trata de ser un poco consciente de que se ganan la vida con esto, con lo que, quizás si traemos algo de comer, comprar un agua no nos arruinaría.

O tampoco es cuestión de traernos la cena de casa o dos bocadillos que llevar en un túper para que todo el mundo lo vea. Ser un poco discreto nunca viene mal en este tipo de casos y quizás nos ayude a ir más al cine.