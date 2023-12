Ducharse por la noche o por la mañana, la ciencia tiene la respuesta al dilema

Es el eterno dilema y todavía no hemos llegado a una conclusión. ¿Qué es más factible: ducharse por la noche o por la mañana? Creemos que podemos dar la respuesta definitiva, según la ciencia.

Muchas veces, quienes trabajan en espacios cerrados prefieren ducharse a primera hora del día para llegar limpios a la oficina. Algunos otros priorizan descansar por las noches en sus sábanas favoritas, recién duchados. Así que a veces, las respuestas dependen de las necesidades de cada uno.

¿Ducharse por la noche o por la mañana?

Los argumentos a favor de la ducha nocturna tienen que ver con quitarse la suciedad acumulada de todo un día fuera de casa.

Incluso cuando hagas teletrabajo y no suelas salir de tu hogar más que unos minutos cada jornada, te sorprendería saber cuánta suciedad pueden acumular nuestros pies, manos, rostro, etc. Si te duchas antes de irte a dormir, entonces te vas limpio a la cama.

¿Por qué es mejor ducharse por la mañana?

Los argumentos a favor de la ducha matutina tienen que ver con quitarse la suciedad… pero la que generamos nosotros mismos. Cuando dormimos, nuestro organismo se deshace de pequeñas partículas que se alojan en las sábanas pero también en la piel.

¿Es buena idea ducharse dos veces al día?

Con esta base de información, más de uno creerá que la solución es ducharse dos veces al día. Sin embargo, no es un pensamiento correcto. A excepción de los días de verano de más de 35° C, en los que una ducha puede regular la temperatura del metabolismo, nunca conviene ducharnos dos veces al día. Y mucho menos lavarnos el pelo dos veces. Debes dejar pasar horas entre duchas.

¿Entrenas? Dúchate luego

Quienes siguen una rutina de entrenamiento, y dedican a las máquinas o al ejercicio aeróbico un rato al mediodía, deberían ducharse inmediatamente culminando el esfuerzo físico. Quitar la transpiración que produce el entrenamiento es más importante todavía que las razones para ducharse por la mañana o por la noche. Si puedes determinar el orden de tus, deberías entrenar a primera hora -con el estómago en ayunas- y ducharte ya que no es recomendable entrenar por la noche.

¿Qué es mejor para la piel?

En líneas generales, los seres humanos estamos mejor preparados para convivir con aquellas sudoraciones y polución del exterior.

Es decir, es mejor ducharse por la noche si sueles estar expuesto a la suciedad en tu empleo. En estos casos, una ducha nocturna ayudará a hidratar y recuperar la piel, y evitará las arrugas que suelen aparecer de forma prematura a quienes están más expuestos.

Cada cuánto hay que lavar el cabello

Da igual cuándo te duches, la clave es que no te acuestes con el pelo mojado. Si no te va a dar tiempo a secarlo antes de ir a dormir, deja la ducha para la mañana y no te asees por la noche. Dormir con el cabello aún mojado no hace más que dañarlo severamente.

Entonces, ¿cuándo ducharse?

Resumiendo, debes ducharte tan pronto finalizas tu sesión de entrenamiento. Lo ideal es entrenar en ayunas. Si no puedes hacerlo, dúchate tras ir al gimnasio o salir a correr. Si no entrenas pero estás expuesto a la suciedad en tu empleo, aconsejamos que te duches por la noche. Si no entrenas ni estás expuesto a la suciedad, simplemente hazlo cuando quieras.

Si bien no hay una respuesta unánime a esta pregunta, la mayoría de los expertos coinciden en que, para el grueso de la población, lo mejor es ducharse por la noche. Christopher Winter, de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, promueve la ducha nocturna porque el enfriamiento rápido después de salir del baño tiende a ser un inductor natural del sueño. Así que es una buena manera de engañar al cuerpo para que piense que es hora de irse a la cama, conciliando el sueño rápido y evitando el insomnio.