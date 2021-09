Cada tercer sábado de septiembre se celebra el día mundial de la limpieza 2021. Un motivo para tomar conciencia porque este día surge con el fin combatir el problema mundial de los residuos sólidos en las playas. Según el National Clean Up Day para esta jornada, en este año se unirán más de 20 millones de personas en 180 países.

En este día los voluntarios y socios mundiales se reúnen para limpiar al Planeta de la basura – limpiando la basura de nuestras playas, ríos, bosques, y calles. El objetivo es sumar mediante la cooperación y colaboración: construyendo puentes entre comunidades diversas, e incluir cada nivel de la sociedad.

Técnicas para dejar la casa brillante

Por estancias

En el Día Mundial de la Limpieza 2021 debemos empezar por la habitación más grande la casa es una de las técnicas que usan muchos gurús del orden y la limpieza. Otra cosa es por cada estancia, y no todo a la vez, y es mejor empezar por la que más pereza nos da, porque luego el resto, al ser más pequeñas, permite hacerlo más rápido y ágil.

La regla japonesa del minuto

Muchas de las técnicas de limpieza más destacadas y que funcionan proceden de los japoneses, y es que dentro de su filosofía está el orden por encima de todo.

En este caso, destacamos la regla japonesa del minuto o método Kaizen que consiste en Kai (cambio)- Zen (bueno, mejorar) y se centra en mantener un orden en el hogar a largo plazo, pero para ello hay que dedicando un poco de tiempo cada día.

Hay centrarse en un área de la casa para dedicar a limpiarla y ordenarla un minuto al inicio y luego iremos empleando más tiempo.

Tirar y tirar, Marie Kondo

A estas alturas ya has oído hablar de la empresaria japonesa Marie Kondo y sus diversos métodos para poder dejar la casa bien reluciente. Ella se basa en diferentes acciones, pero una de las más importantes es tirar todo aquello que no uses, porque, ¿para qué tenerlo entonces? Un método infalible es dejar algo que no sabes si tirar en una caja y si pasado un año sigue sin tocarse, hay que descartarlo.

Oosouji, la técnica japonesa para limpiar

Es otro método que emplean los japoneses con diversos ítems: sin distracciones para hacerlo más rápido, al levantarse por la mañana para tener la mente mucho más despejada, también tirando lo viejo para poder renovarnos, y limpiar de arriba abajo, es decir, de techos a suelo para que no se ensucie nada más.