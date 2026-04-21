Descubrimiento arqueológico del siglo: encuentran una ciudad que recuerda a la Atlántida en el fondo de un lago

Como si de una película de aventuras se tratase, en el fondo de un lago de Asia central se ha descubierto una ciudad que data de la Edad Media. Se trata de un hallazgo histórico en el continente asiático que puede redefinir nuestro conocimiento de las rutas de comercio medievales.

El país donde se ha encontrado este asentamiento medieval es Kazajistán. En una expedición submarina del lago Issyk-Kul —ubicado en el sur del país— descubrieron una zona sumergida de película, lo más parecido a la Atlántida posible. Fue el arqueólogo Valery Kolchenko el encargado de la misión; el experto —perteneciente a la Academia Nacional de Ciencias de la República Kirguisa— definió el hallazgo como una ciudad.

La definición no puede ser más acertada porque debajo de este lago se encontraron cuatro áreas distintas donde se conservaban muros, vigas y cerámica. Además, los buzos de la misión recogieron fragmentos de cerámica, huesos de humanos y animales y diferentes artefactos de talleres de metalurgia. Estos hallazgos hacen ver que la ciudad encontrada estaba repleta de vida y de actividad. Las rutas comerciales más importantes de la Edad Media, como la ruta de la seda, pasaban todas por este lago estratégico, por lo que el descubrimiento de esta ciudad podría ayudar a comprender mejor el comercio en esta parte del mundo que tan vital fue.

La gran pregunta, por supuesto, es saber por qué se hundió esta ciudad. Su ubicación próxima a la cordillera de Tian Shan se caracteriza por una presencia abundante de terremotos durante el tiempo. Valery Kolchenko cree que el hundimiento de esta ciudad se debe a un terremoto que tendría lugar durante la segunda mitad del siglo XV. Dicho terremoto modificó con casi total seguridad la línea costera del lago y provocó que la ciudad acabara en el fondo de éste. Los siguientes pasos que plantean dar los expertos residen en la conservación de este hallazgo una vez analizada la ciudad entera.