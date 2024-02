Descubren un yacimiento arqueológico en China de hace 45.000 años que deja a los científicos estupefactos

Un equipo internacional de investigadores de China, Australia, Francia, España y Alemania, ha descubierto una cultura avanzada en Asia oriental que data de hace más de 45.000 años. Este descubrimiento no solo adelanta la migración de los primeros humanos modernos al norte de China, sino que también ofrece información clave para comprender la expansión del Homo sapiens en el continente asiático.

La doctora Shixia Yang, líder del equipo y profesora del Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP) de la Chinese Academy of Science, junto con el doctor Andreu Ollé, investigador del Iphes-Cerca, ha contribuido significativamente a este estudio, enfocándose en tecnología lítica y análisis microscópico del desgaste de herramientas de piedra. Los resultados han sido publicados en la revista ‘Nature Ecology & Evolution’.

El yacimiento arqueológico en China de 45.000 años

En 1963, se descubrió y excavó el yacimiento de Shiyu en la provincia de Shanxi, China, revelando una cultura avanzada que data de más de 45.000 años. Este yacimiento al aire libre, con unos 30 metros de depósito sedimentario en el lecho de un río, ha sido objeto de una exhaustiva revisión por parte de un equipo internacional de investigadores liderado por la doctora Shixia Yang.

Durante los primeros trabajos de excavación, se identificaron evidencias de ocupación humana en las capas más profundas, recuperándose más de 15.000 herramientas de piedra, restos de animales y un fragmento de cráneo de un Homo sapiens.

El equipo actual, mediante técnicas radiométricas modernas, ha datado por radiocarbono muestras de hueso de animal de los trabajos originales, revelando que la principal capa cultural de Shiyu tiene una antigüedad comprendida entre los 45.800 y los 43.200 años.

La revisión del material arqueológico destaca una cultura material del Paleolítico superior inicial, con tecnología laminar, puntas Levallois, puntas de proyectil con evidencias de mango, herramientas de obsidiana de cientos de kilómetros de distancia, puntas de proyectil de hueso animal y un pequeño disco de grafito perforado.

«Nuestro estudio identificó una colección del paleolítico superior inicial en el sitio arqueológico de Shiyu en el norte de China, datado hace 45.000 años, que incluye tecnología de cuchillas, puntas de proyectiles espigadas y con mango, transferencia de obsidiana, y el uso de discos perforados de grafito», explicaba en una nota de prensa Yang Shixia.

La utilización estratégica de la obsidiana sugiere una alta movilidad y capacidad estratégica por parte de estos primeros pobladores. Además, el análisis tafonómico de los restos animales revela que los habitantes de Shiyu eran principalmente cazadores de caballos, utilizando puntas de proyectil enmangadas para cazar y procesar selectivamente ejemplares adultos.

Este descubrimiento desafía las explicaciones unilineales de la expansión global del Homo sapiens; ha ha proporcionado pruebas que adelantan la llegada del Homo sapiens al área en 5.000 años y ofrece una perspectiva única de la historia que se remonta a unos 45,000 años atrás.

Cazadores de caballos

Los resultados derivados del análisis tafonómico de los fósiles de mamíferos, junto con el examen del uso de las herramientas de piedra, revelaron que los habitantes de Shiyu eran hábiles «cazadores de caballos», empleando puntas de proyectiles con mangos y espigas, lo que les confería la capacidad de cazar y seleccionar equinos de manera selectiva.

Shiyu representa una fascinante oportunidad para adentrarse en la vida de hábiles cazadores que poblaron el norte de China hace 45,000 años. Estos habitantes demostraron poseer un conjunto de herramientas extraordinariamente avanzado, que abarcaba desde innovadores raspadores y punzones del Paleolítico superior, hasta objetos de épocas anteriores, como puntas Levallois del Paleolítico Medio, diversas herramientas de espiga, denticulados y barrenadores.

El transporte estratégico de obsidiana a larga distancia desde fuentes ubicadas a cientos de kilómetros indica habilidades avanzadas en la adquisición de recursos y la capacidad para emprender migraciones a larga distancia. Este hallazgo ofrece una valiosa visión de la complejidad y sofisticación de las culturas antiguas en la región.

Sitio arqueológico en un distrito de la ciudad de Ningbo

Por otro lado, un nuevo yacimiento en la provincia de Zhejiang, en el este de China, ha revelado una sorprendente colección de más de 600 objetos y estructuras que abarcan desde el Neolítico hasta la dinastía Song (960-1127 d.C.).

Durante seis meses de excavación, los arqueólogos han descubierto una auténtica variedad de tesoros que proporcionan una visión detallada de hasta 77 periodos históricos diferentes. Este sitio arqueológico, dividido en seis niveles, ofrece una oportunidad única para explorar la evolución cultural de la civilización china, desde la cultura Hemudu hasta las dinastías Tang y Song.

Entre los hallazgos más destacados se encuentran estructuras funerarias, herramientas de piedra, cerámica, porcelana, así como elementos arquitectónicos que abarcan desde plataformas de tierra y tumbas hasta edificios complejos con ranuras y orificios para pilares.

Los objetivo incluyen menaje de porcelana y barro de los periodos de los Reinos Guerreros, así como cerámica de celadón y porcelana blanca de las dinastías Tang y Song. Este descubrimiento proporciona una valiosa ventana al desarrollo cultural regional y permite estudiar los cambios en los asentamientos a lo largo de milenios.